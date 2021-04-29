台灣加權指數今年以來大漲超過19%，權值王台積電雖在近期陷入盤整格局，但今年以來仍上漲將近12%，台灣IC設計大廠聯發科也在近日進入千金行列，成為台股市值第二高的個股，鴻海則是突破100元套牢賣壓，今年以來上漲超過26%。金管會保險局今(29)日公布壽險業3月持股，繼續加碼400億元，其中最愛台積電、聯發科、電信三雄以及台股50等標的。

雖然台股不斷創新高，但外資卻在今年前3月大賣3300億元，台股慘淪提款機。不過，壽險業者趁機加碼力挺台股，截至3月底，壽險業者投資台股市值首度達到2兆元關卡，來到2兆626億元，創歷史新高。同時，占壽險業可運用資金比重來到7.16％，創近6年新高紀錄。

壽險業較2月增持1054 億元，不過台股3月上漲2.99%，按照漲幅來看應該持有市值為2 兆 157 億元，代表壽險業者持續加碼300～400億元。按照過去經驗，壽險業最愛買買台積電、聯發科、電信三雄、台股50成分股等

至於投資國外股票市值達7104億元，金額同創歷史新高，占壽險業可運用資金比重來到2.47％，但美股3月漲幅超過6%，卻減少約300億元資金，壽險業者應該有適時調節美股。

(中時新聞網)