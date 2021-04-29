螞蟻集團整改僅是根導火線，大陸金融監管機構迅速將該整頓螞蟻的方案擴散到當地其他網路平台，29日已有13家網路巨頭被約談，被要求以類似螞蟻的標準整改旗下金融業務，並且被限制赴境外上市集資，形成對網路金融業度的高壓監管環境。

中國人民銀行網站公布，人行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門已在29日聯合對部分從事金融業務的網路平台企業進行監管約談，包括騰訊、度小滿金融（原稱百度金融）、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融等13家企業的實控人或代表參與約談。

金融管理部門指出，近年來網路平台雖在金融效率與普惠性有重要作用，但也存在無牌或超許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題。

金融管理部門提出整改要求，將堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。且企業支付業務要回歸本源，斷開支付工具和其他金融產品的不當連接，嚴控非銀行支付帳戶向對公領域擴張，提高交易透明度，糾正不正當競爭行為。

整改要求還提到，要打破資訊壟斷，嚴格通過持牌徵信機構依法合規開展個人徵信業務。同時會加強股東、股權結構規範管理，並嚴格落實審慎監管要求。還將規範企業發行ABS以及赴境外上市行為，加強保護消費者的機制，加強監督並規範與第三方機構的金融業務合作等。

(工商 )