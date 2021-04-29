美國製藥廠莫德納（Moderna）計畫斥資數十億美元，提升新冠肺炎疫苗產能，讓2022年的疫苗產量提升2倍至30億劑，以滿足全球急迫的疫苗需求。

莫德納29日表示，2022年的疫苗產量可望達30億劑，較先前預估的10億劑增加2倍。該公司同時表示，2021年的疫苗產量不會低於8億劑，數量約介於8億至10億之間，高於原先預估的最少7億劑。

莫德納指出，最終可施打的疫苗取決於低劑量的兒童疫苗和後續注射疫苗數量多寡而定。莫德納的疫苗目前劑量是100毫克，未來部分疫苗的劑量可能僅有50毫克。

莫德納2022年生產的疫苗，除了現行已經獲得授權的疫苗外，還將包括該公司正在研發、針對變種病毒的新疫苗。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示，公司深信新冠肺炎病毒會不斷快速出現變種，而推出對抗變種病毒的疫苗是終止疫情的關鍵要素之一。

莫德納指出，新投資將涵蓋聘雇新員工、取得原料和新設備。新投資將讓莫德納的合約製造商瑞士龍沙集團（Lonza Group）加倍生產疫苗原料，並讓西班牙藥廠Laboratorios Farmaceuticos ROVI的產能增加逾一倍。

此外，莫德納亦表示，新數據顯示，莫德納的疫苗可安全存放在冰箱溫度至多3個月，讓缺乏冷藏設備的地區更容易獲得疫苗。

在莫德納宣布提高疫苗產能的同時，印度等國家的疫苗施打進展仍緩慢，而且疫情持續升溫。印度已經連續7日每日新增確診案例超過30萬例，過去一周死亡人數超過2,000人。

在阿斯特捷利康（AstraZeneca）與嬌生的疫苗傳出安全疑慮和生產問題，多國暫緩施打兩家公司的疫苗後，全球富裕國家試圖取得更多莫德納與輝瑞／BioNTech的疫苗。

(工商 )