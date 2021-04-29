台南市環保局去年執行垃圾袋破袋稽查，發現透明垃圾袋分類回收合格率達96％，反觀不透明垃圾袋合格率僅69.9％，為杜絕民眾僥倖心態，10月1日起禁用無法辨識內容物塑膠袋，宣導期至12月31日止，明年1月1日起若不配合，清潔隊可拒收並請改善，執意不配合者，則可開罰1200元到6000元不等。

台南市環保局計畫施行「禁止使用無法辨識內容物的不透明垃圾袋盛裝一般垃圾」的垃圾袋新政策，消息傳出後，不少民眾抱怨擾民，質疑現行市面垃圾袋都不透明，豈非都不能用？環保局為此也從28日走進區里宣導，「只有看不到內容物的才不能用」，四處說明釋疑新政策並非要求使用全面透明垃圾袋。

環保局強調，可辨識內容物垃圾袋很多，包括菜市場紅白相間塑膠袋、市售常見通用的有顏色垃圾袋，只要是半透明也可用；至於不透明袋子包括麵粉袋、飼料袋、米袋、水泥袋等。

環保局一般廢棄物管理科表示，民眾丟垃圾的垃圾分類回收，做得並不落實，常發現只要是用深色、看不見內容物的垃圾袋，各種該回收物品甚至玻璃碎片等危險物件都暗藏其中，不透明垃圾袋的回收率不合率也高達3成，為貫徹垃圾回收、減輕掩埋場壓力，也希望民眾丟垃圾能顧及清潔人員安全，故而推行這項新政策。

環保局強調，10月1日起至12月31日前都是勸導期，明年1月1日開始，若清潔人員發現垃圾袋不符合透明原則，會拒收並請民眾改善，若仍執意不配合，則會開罰1200元到6000元不等。

環保局表示，28日起先以東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區里長聯誼會為對象，舉辦第一場里長聯誼會政策說明會。新營區、鹽水區等溪北地區、仁德、歸仁等溪南地區里長聯誼會說明會也已規畫，將陸續舉辦。各里若需環保局前往宣導，也樂於開說明會。

(中時 )