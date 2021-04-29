庶民大頭家

華航機師染疫風暴擴大延燒，至今已有9名機師、2名機師家人確診，機場防疫旅館諾富特飯店也有1名主管員工確診，諾富特全棟淨空消毒14天。桃園市議會總質詢時，桃園市長鄭文燦搶先在疫情指揮中心記者會前公布疫情，外界質疑是否有違法之虞？衛福部長陳時中稱鄭文燦沒有違規的狀況。資深媒體人陳揮文指出，鄭文燦是大阿哥，鄭文燦搶先公布疫情，陳時中不敢正面回應；如果是由新北市長侯友宜公布，陳時中可能就有話說了。

桃園市長鄭文燦搶先在指揮中心記者會前公布疫情，陳時中在記者會表示，他早上8點就到旅館2度廣播，告知大家有員工確診，有一般住宿民眾、機組員、工作人員等人聽聞，等於已經以指揮中心身分對外宣布，因此鄭文燦沒有違規的狀況。

陳揮文在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，當時發生部桃事件，大家都非常擔憂，雖然發生不幸的確診和死亡案例，不過我們也度過了，但當時，桃園市長鄭文燦就率先公布染疫者的足跡、疫情。

陳揮文指出，29日早上在桃園市議會，鄭文燦又自己先宣布疫情，很奇怪，為什麼是由鄭文燦宣布呢？下午的指揮中心記者會，有記者問陳時中，為什麼鄭文燦又先講染疫者的足跡，陳時中不敢正面回應，兩三句話就把記者打發了。為什麼？因為鄭文燦是大阿哥，鄭文燦可能要接行政院長、甚至可能出戰2024年總統大選，誰敢得罪鄭文燦；如果是由侯友宜搶先公布，陳時中可能就有話講了，但是鄭文燦搶先公布疫情卻沒事。

(中時新聞網)