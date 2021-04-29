3分鐘2震！台東外海規模4.6、4.8地震 最大震度蘭嶼4級。(氣象局)

今晚間22時32分臺灣東南部海域發生規模4.6地震，深度約26km，最大震度台東蘭嶼4級。而在3分鐘後22時35分又發生規模4.8地震，最大震度同樣是台東蘭嶼4級。

根據氣象局資料顯示，22時32分在台東縣政府南偏東方，即位於台灣東南部海域發生規模4.6地震，地震深度25.9公里，有感地區為台東縣蘭嶼4級、屏東縣1級。

而3分鐘後22時35分同樣在台東縣政府南偏東方，即位於台灣東南部海域發生規模4.8地震，地震深度22.6公里，有感地區為台東縣蘭嶼4級、屏東縣1級。

(中時新聞網)