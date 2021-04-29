今晚間22時32分臺灣東南部海域發生規模4.6地震，深度約26km，最大震度台東蘭嶼4級。而在3分鐘後22時35分又發生規模4.8地震，最大震度同樣是台東蘭嶼4級。
根據氣象局資料顯示，22時32分在台東縣政府南偏東方，即位於台灣東南部海域發生規模4.6地震，地震深度25.9公里，有感地區為台東縣蘭嶼4級、屏東縣1級。
而3分鐘後22時35分同樣在台東縣政府南偏東方，即位於台灣東南部海域發生規模4.8地震，地震深度22.6公里，有感地區為台東縣蘭嶼4級、屏東縣1級。
(中時新聞網)
今晚間22時32分臺灣東南部海域發生規模4.6地震，深度約26km，最大震度台東蘭嶼4級。而在3分鐘後22時35分又發生規模4.8地震，最大震度同樣是台東蘭嶼4級。
根據氣象局資料顯示，22時32分在台東縣政府南偏東方，即位於台灣東南部海域發生規模4.6地震，地震深度25.9公里，有感地區為台東縣蘭嶼4級、屏東縣1級。
而3分鐘後22時35分同樣在台東縣政府南偏東方，即位於台灣東南部海域發生規模4.8地震，地震深度22.6公里，有感地區為台東縣蘭嶼4級、屏東縣1級。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。