桃園市議員葉明月、徐玉樹29日在市政總質詢時，不約而同關心華航機師染疫事件，擔心造成市民恐慌並重創桃園經濟。(蔡依珍攝)

桃園市議員葉明月、徐玉樹29日在市政總質詢時，不約而同關心華航機師染疫事件，擔心造成市民恐慌並重創桃園經濟，要求市政府加強宣導八大場所戴口罩，建議確診者不一定要送到人口綢密的桃園市，市長鄭文燦承認，華航機師確診事件已有擴大，已做好各項防範措施。

葉明月說，疫情好不容易已經穩定下來，但這兩天又爆發新的疫情，染疫者四處趴趴走，她發現很多人聚在一起，都沒有戴口罩，大家很擔心、也很緊張，萬一發生更嚴重的疫情，讓一年多來的認真努力白費，不知道該怎麼辦？擔憂桃園社區是否已有傳播風險，直言民眾已經出現鬆懈狀況，要求衛生局一定要嚴格執行八大場所戴口罩的要求。

「確診者一定要送到桃園嗎？」徐玉樹為桃園市200多萬市民叫屈，此次華航染疫延燒波及學校，桃園、中壢、平鎮也出現確診者蹤跡，憂心只要疫情出現在桃園，經濟一定受到重創，所有遊客也不到桃園。

徐玉樹說，為避免恐慌，市府可以建議中央，確診者可以送到適合的地方，而非一定要到人口綢密的處所，況且，國際機場在桃園，確診者也並不一定非要送到桃園，他也質疑，每天有確診者從國外進入台灣，難道進入機場不用檢疫程序嗎？

鄭文燦表示，華航機師染疫足跡熱區已有公布，沒有公布的地點同樣有消毒，只要是營業場所或學校樂齡中心一律停止活動一周。

至於確診者送桃園問題，鄭文燦表示，中央針對收治新冠肺炎確診者已建立起醫療網，各縣市均有責任醫院及準備醫院，桃園是國際機場所在地，除享受機場帶來的繁榮，在疫情期間所承受的負擔也會相對較重，收治確診者數量也會相對較多，中央也沒有規定確診者一定要在桃園診治的政策。

鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心規定境外人士入境搭機入境台灣前須提出搭機前3天內的COVID-19 核酸檢驗陰性報告，但該措施不能保證所有入境者皆無確診，並配合入境後居家檢疫14天及必要的檢疫措施，但此舉不能保證完全無確診個案，除非台灣進行鎖國政策。

鄭文燦說，為降低社區傳播風險，市府針對確診者疫調足跡地點已全面完成消毒，部分營業場所及學校樂齡中心則暫停營運7天，重申防疫尚未結束，指揮中心去年公布秋冬專案，要求民眾出入八大類場所須佩戴口罩，將請衛生局及相關單位督導民眾落實防疫規定。

(中時 )