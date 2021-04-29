好萊塢賽車電影《玩命關頭9》因肺炎疫情延檔1年，終於要在5月19日搶先全球在台上映，不僅執導第3～6集的台裔導演林詣彬（Justin Lin）回歸，第6集領便當的「韓哥」姜成鎬（Sung Kang），也在大家瘋狂敲碗之下，驚喜復活，2人日前接受亞洲媒體視訊聯訪時透露了背後秘辛。

林詣彬表示自己並不後悔賜死韓哥，「當時我認為既然我要離開《玩命》系列了，我們一起來當然也要一起走」，但他發現觀眾非常不能接受這個安排，出席活動時，都會被影迷攔下說「拜託還給韓哥一個公道」，他便開始思索，自己是否沒有善待這個大家喜歡的角色，所以這次回鍋，便想何嘗不完成大家的願望，「假如不是影迷，我們也沒藉口帶他回來」。而最大的困難點當然就是如何向大家解釋他為何消失，「因為劇情要很真實且有連結，得有一個適當的理由，必須交代他中間去做了什麼」。

【玩命關頭9】賣點篇-5月19日搶先全球戲院見

姜成鎬則說當時他其實是很開心地離開《玩命》系列，就像是跟朋友一起度過了一段有趣的旅程，也稱真的非常榮幸，聽到來自全世界的觀眾不斷呼喊希望自己回歸，這次可以再度重回《玩命》家族的懷抱、和多年不見的好友們合作，他用「美妙」來形容，「對我來說真的就像是個禮物，應該說這是好萊塢式的美夢成真」。也坦言確實隨著年紀增長，因為體力越來越不好，所以拍動作戲時就會覺得一集比一集更加艱難，還笑曝拍完都會忍不住扶腰大喊「我的背啊」，也不忘感謝「我們擁有最棒的替身」。

導演林詣彬和姜成鎬接受亞洲媒體視訊聯訪。（UIP提供）

為了給影迷驚喜，環球影業將「韓哥復活」保密到家，直到去年的預告首映演唱會才公開，姜成鎬也透露「他們真的把我藏得很好，只要在片場有慶生趴等活動 ，我絕對不會被邀請，因為大家會合照，擔心會外流劇透，不過還好那時候我是短髮，大家習慣的是長髮韓哥，所以比想像中好藏」，導演也很驚嚇喊「甚至在倫敦拍攝時都沒被發現」，姜成鎬打趣說「他們把我放在一個大學附近，那裏有很多醫學院的學生，可能都忙著念書所以沒發現」。

另外，這次韓哥起死回生，外界也相當好奇「吉賽兒」蓋兒加朵是否也有機會回歸？姜成鎬先反問「你們想要她復活嗎？如果是的話，那就有可能，你們可以想像她只是告假去拯救世界了（意指去演了《神力女超人》） 」，並表示自己也非常想，大讚「蓋兒擁有驚人的活力 大家都喜歡她，她一笑整個片場都亮了，她在現實生活中就是『神力女超人』本人」，最後相當賣關子地說，「她是這個家庭的一份子，大家當然都希望她可以回來」。

(中時 )