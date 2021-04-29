桃園市政府就業職訓服務處為了協助待業市民順利求職，將於5月配合各大專校院畢業季，以及即將於6月開幕的環球購物中心，陸續辦理8場徵才活動，薪水最高達10萬元，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。

8場次徵才活動總計邀請283家廠商、3所大專校院及環球購物中心共同參與，共計釋出9200個以上職缺。包含環球購物中心及其進駐廠商，阿瘦實業、世界健身、屈臣氏、樂尼尼、鼎王、三井資訊、日月光、特力屋、柚子花花、漢來美食、富利餐飲、爭鮮、錢都國際餐飲、生活工場、安心食品（摩斯漢堡）、貳樓餐飲、海底撈火鍋、香繼光、亞洲藏壽司、王品餐飲、三澧企業、宜家家居等知名企業參與，現場更釋出服務專員、工程師、儲備幹部、保全員、業務人員、門市人員等多元職缺，其中更有廠商開出薪資為10萬元職缺積極獵才，有興趣之求職者請把握機會前往面試。

8場次徵才活動資訊如下：

1. 5月1日(六)環球購物中心桃園A19戶外廣場（桃園市中壢區高鐵南路二段352號）10：00-15：00，28家廠商，1,000個以上職缺。

2. 5月6日(四)健行科技大學（桃園市中壢區健行路229號）10：00-14：00，73家廠商，2,682個職缺。

3. 5月12日(三)新生醫護管理專校（桃園市龍潭區中豐路高平段418號）9：00-15：00，66家廠商，1,288個職缺。

4. 5月12日(三)觀音工業區服務中心（桃園市觀音區工業五路3號）13：30-16：00，15家廠商，600個職缺。

5. 5月13日(四)開南大學（桃園市桃園區開南路1號）10：00-15：00，38家廠商，1,500個職缺。

6. 5月14日(五)平鎮區公所（桃園市平鎮區振興路5號）13：30-16：00，24家廠商，800個職缺。

7. 5月18日(二)桃園幼獅工業區服務中心（桃園市楊梅區獅二路2號）13：30-16：00，15家廠商，400個職缺。

8. 5月21日(五)桃園區陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號）13：30-16：00，24家廠商，1,000個職缺。

為促進求職者順利就業，活動現場提供多種方案諮詢及登記，包含本市持續推動「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元。

為鼓勵退休勞工重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，桃園市政府110年起推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對年滿50歲符合退休資格或離開勞動力市場逾3個月以上之中高齡及高齡者，經就業職訓服務處所屬就業服務臺及就業中心推介就業滿90日，即補助每人1萬元之就業獎勵金。

歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，至現場參與徵才活動。活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職職缺地圖 https：／／jobmap.tycg.gov.tw／查詢。

另為因應新冠肺炎防疫，參加徵才活動者請配戴口罩，並配合活動現場防疫措施。

(中時 )