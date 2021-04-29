相隔30年，台股持續再創新高現股市榮景，電子權值股台積電、聯發科等基本面後市看好，受惠國際航運運價和鋼價，傳統產業鋼鐵族群和航運族群也隨之飆漲，有網友對此表示去年至今，多檔類股陸續飆漲，可是都沒有跟上，問接下來會輪到誰，能先布局嗎？貼文曝光後，即引發熱議。

聯發科法說會公布Q1財報，交出的成績超乎市場預期，還宣布計畫未來4年加發16元現金股利，大大激勵股價開盤即漲停創下1185元歷史新高；另外，航運族群雖遭獲利賣壓，但貨櫃三雄長榮、陽明、萬海齊漲；鋼鐵族群也勁揚，中鋼上漲1.1元，中鋼、新光鋼等多檔鋼鐵股漲停。

網友在PTT上分享，去年迄今有很多傳統大牛股如鴻海、中鋼變成飆股，長榮也飆成這樣，可是沒跟上這波，好奇「下一支驚奇飆股會不會是中華電信」，認為5G題材符合主流趨勢，但電信股、網通股都沒動靜，是不是有變飆股的條件？

貼文一出即引發網友熱議，大部分網友不認為中華電有成為飆股的潛力，「中華電信要是能飆，那股市大概真的瘋了」、「中華電要飆大盤應該兩萬」、「中華電飆起來我就可以退休了」。

其他網友則分享最近的熱門題材，「缺糧可能是下一個話題、銅礦也是，使用量越來越高，開採越困難」、「水資源」、「資產股，農林」、「綠能跟電動車」，甚至有網友點名近日異軍突起的「奇亞幣」。

法人指出，隨著原物料上漲，帶動傳產股報價調升，基本面隨之轉強，但這些類股短線漲幅已高，雖然市場依舊看漲，不過進場追價仍有風險，伴隨著多頭續航，資金也將流向不同的類股族群，如同去年起漲的航運、鋼鐵等，與其繼續追價，不妨為資金再做布局。

(中時新聞網)