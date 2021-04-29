美國商務部29日公布今年首季國內生產毛額（GDP）初值，季增年率達6.4％，雖略低於市場預期的6.5％，但增速仍創下2003年第三季以來次高。受惠於疫苗接種加速、政府推出紓困法案與勞動市場回溫，令消費者提高支出，進而推動經濟強勁成長。

美國勞工部周四公布，上周（24日止）初領失業救濟金人數經季調後達55.3萬人，較前周（17日止）上修後的56.6萬人減少1.3萬人，但高於分析師預期的52.8萬人。此為連三周低於60萬人，同時創下2020年疫情爆發一年來最低水平，顯示春季就業市場強勁復甦。

美國首季（1～3月）GDP季增年率達6.4％，高於去年第四季的成長4.3％。美國經濟今年初開始顯現復甦跡象，原因在於疫苗接種率攀升、各州與地方放寬防疫限制，加上政府推出1.9兆美元紓困案挹注經濟等。

數據顯示，美國首季消費者支出攀升10.7％。其中商品支出暴增23.6％，服務支出成長4.6％。消費者支出為推動美國經濟成長的主力，占美國經濟產出逾三分之二。

(工商 )