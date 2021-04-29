宇隆科技（2233）董事長劉俊昌，29日出席法說會，並發表新產品-行星減速機。宇隆強調，2021年營收高成長動能，除汽車多款零組件滲透率持續攀升、汽車關鍵零組件，及新項目出貨不斷增加外，自行車零組件在電動及一般自行車訂單帶動下，預估2021年自行車零件營收，更有機會成長一倍以上，突破6億元，而公司整體營收可望較2020年成長逾三分之一。

宇隆2021年營收可呈現高成長的動能，在汽車領域方面，包括柴油共軌噴射系統（DCI）、汽油缸內直噴系統（GDI）、汽油高壓泵浦、雙離合器變速系統（DCT），及可變正時汽門系統（VCT）等產品的滲透率持續攀升，汽車關鍵零組件及新項目出貨也不斷增加。

宇隆近期在電動車及氫燃料電池車的業務開拓，也獲得重大突破，主要體現在先進駕駛輔助系統（ADAS）相關零組件的開發，包括智能煞車系統、安全系統（車用監控鏡頭及車用感知器）、氫燃料電池車的電池儲能系統，已完成樣品開發，並交付客戶，上述項目即將進入批量生產階段，預計2021年底可小量出貨，2022年有機會開始爬坡量產，加上公司自行開發的新產品，可為未來營運挹注新成長動能。

宇隆手中的高階自行車產品客戶，包括FOX、DT Swiss強勁的出貨帶動下，提高整體營收及獲利；同時，醫療產品及工業應用類產品的出貨，亦有不錯的表現，可在營收貢獻持續突破。

由於客戶追求引擎效能提升及節能減碳，新車款缸內直噴引擎（GDI）系統、汽油高壓泵浦及變速系統（DCT）滲透率持續提升，帶動汽車關鍵零組件新產品出貨持續增加。

宇隆客戶囊括全球汽車零件供應大廠，包括 Bosch、日本Denso、Aisin、Hitachi、美國變速箱大廠Borg Warner 及世界最大糖尿病藥廠 Novo Nordisk、Smiths Medical等。至於宇隆所生產的引擎噴油嘴零件，更是供應BMW、賓士及福斯等一線車廠。

宇隆2020年自行車零件營收，占總營收10％，金額2.65億元，預估2021年自行車零件營收，更有機會成長一倍以上，突破6億元。

展望今年，宇隆因車用客戶擴大釋單，陸續取得日系Denso、美系Borg Warner，及德系Bosch等新項品零組件訂單；另宇隆的精密金屬零件開發，轉型生產自有品牌產品，以增加獲利空間。

宇隆2020年合併營收25.38億元，毛利率32％，稅後淨利3.59億元，EPS6.23元；2021年首季合併營收7.87億元、年增逾40％。

(工商 )