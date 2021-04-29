桃園汽車材料工廠暗夜惡火黑煙衝天 消防急灌救 23:042021/04/29 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市蘆竹區某工廠29日晚間發生火警，消防隊員緊急到場滅火。（民眾提供／姜霏桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園汽車材料工廠暗夜惡火黑煙衝天 消防急灌救（民眾提供／姜霏桃園傳真） 訂閱影音： 中時新聞網 桃園市蘆竹區某汽車材料工廠29日晚間9時許發生1起火警，一樓鐵皮構造的建築物全燒毀，火勢龐大，煙霧直衝天際，桃園市消防局第三大隊已派遣73名消防人員、31輛消防車、1輛救護車及8輛勤務車，所幸目前沒有人傷亡，消防隊仍積極搶救、灌水中，火勢於晚間11時7分控制，起火原因、財務損失仍待調查。 桃園汙泥覆蓋白玉藻礁 無良砂石場累犯 陶色茶香 2021桃園茶與陶藝術展覽今開跑 (中時 ) #桃園 #蘆竹 #火災 #汽車 #材料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東汽車銷售場玻璃驚見彈孔 警追查中 09:592021/04/29 社會 印度疫情升溫徵調工業用氧氣 鈴木汽車工廠暫停產 20:512021/04/29 國際 桃園航空城優先區 7月發價 04:102021/04/29 地方新聞 沈榮津談台積 2奈米會續留台灣 04:102021/04/28 財經要聞 左手拉拔3孩子長大 桃園樂觀身障婦獲頒模範母親 21:402021/04/29 寶島 陸港觀盤－大陸經濟持穩 看好智能汽車 04:102021/04/29 全球財經 「特典工具」海內外獎不完 高階板手拴緊航空安全 21:252021/04/29 財經 和泰集團熱心公益 LEXUS桃苗挺部桃 18:062021/04/28 汽車情報-汽車新聞 汽車新增掛牌1成是電動車 產值占比逼近3％ 19:422021/04/29 財經 桃園航空城優先區地上物區段徵收審議，獲90％同意率 09:262021/04/29 區域情報-桃園 缺料衝擊LGD首季獲利 友達29日法說受關注 04:102021/04/29 財經要聞 社會熱門新聞 「蔬果界台積電」夢碎跳票 他留債3千萬全家逃出國 - 社會 - 中央社 起底趙介佑 吸毒搶救護車連環撞 態度良好罰12萬免蹲牢 - 社會 黑衣人衝警局後 媒體人揭祕辛：會被老大打成肉包 - 社會 2大過免職前中崙所長？「靠北警察」怒徵線索還原真相 - 社會 桃園市府驚現偷拍狼 臨時工拍5女同事裙底送辦又考回市府上班 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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