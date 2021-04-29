桃園汽車材料工廠暗夜惡火黑煙衝天 消防急灌救（民眾提供／姜霏桃園傳真）

桃園市蘆竹區某汽車材料工廠29日晚間9時許發生1起火警，一樓鐵皮構造的建築物全燒毀，火勢龐大，煙霧直衝天際，桃園市消防局第三大隊已派遣73名消防人員、31輛消防車、1輛救護車及8輛勤務車，所幸目前沒有人傷亡，消防隊仍積極搶救、灌水中，火勢於晚間11時7分控制，起火原因、財務損失仍待調查。

(中時 )