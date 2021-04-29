以「幸運輸家」遞補進馬德里網球賽女單會內賽的寶島一姐謝淑薇，今晚單打會內賽首輪出擊，面對會外賽第二輪擊敗過她的斯洛維尼亞選手席丹塞珂（Tamara Zidansek），奮戰超過一個半小時，無奈2比6、4比6落敗，未能晉級次輪，接下來專心拚戰女雙。

首盤謝淑薇連續2個發球局不保，被席丹塞珂連下4局，首盤尾聲也救下5個盤末點，也出現過破發點機會，不過席丹塞科還是穩穩拿下首盤；第二盤謝淑薇再度首個發球局就被破，但在第6局獲得2個破發點的優勢下回破對手、3比3追平局數，可惜隨後第7局席丹塞珂又成功破發，要回局數領先，第1個賽末點就結束比賽。

儘管落敗，謝淑薇狀態比昨天好，接下來就要和比利時好手梅藤絲（Elise Mertens）攜手闖關女雙，期許在下個月底法國網球公開賽前多培養默契。

至於姐妹組合詹詠然、詹皓晴，原定今晚要在女雙首輪出擊，不過賽前傳出哈薩克萊巴基娜 （Elena Rybakina）／希臘莎卡瑞（ Maria Sakkari）退賽、比賽取消，詳細情況還帶大會公佈。

(中時 )