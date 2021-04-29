（示意圖／資料照）

對於近日有黑衣人衝進警察局，與警察發生「皮肉碰撞」，並且「不慎」撞到電腦，而可能因為停電後電腦未恢復，或是電腦內影像不小心被刪除，因此未錄到「碰撞」的畫面，資深社會記者胡孝誠推測，帶頭攻警局的蠢蛋，應該會被老大叫人打成包子。

胡孝誠在臉書表示，帶頭攻警局的蠢蛋，應該會被老大叫人打成包子，因為這些人強出頭，害幫會在不久將來被抄。他也提到，以前兄弟到警局多少還會尊重，適可而止，現在沒在怕的，顯見警紀鬆弛；而現在的小鬼是該整頓再教育了，不能用的人就逐出幫派吧。

胡孝誠也指出，黑衣人暴衝事件，其中有一個是幫派背景，是在酒店帶頭圍事的。離松山分局300公尺遠，就有一個知名的酒店，這間店實力可不容小覷，這樣就能理解，為什麼松山分局要護成這樣！

他也很好奇，什麼勢力會是讓中崙所所長、副所長寧願觸法丟官，也要「誤刪」監視影片？三更半夜就能揪出10個人來衝警局，根本就是擺明在給派出所難堪，這是有組織的犯罪行為，動機不單純，但你們卻查的輕鬆單純，疑雲一堆！

胡孝誠強調，台灣有很多平行世界，是大家想像不到的！

(中時新聞網)