副駕駛座的女乘客受困車中，由於左邊車門嚴重凹陷，以破壞器材切割車頂。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

機車車頭全毀，男騎士目前還在插管急救中。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市北門區台17線和台84線交叉路口，29日晚間發生一起嚴重車禍，一輛自小客車沿台17線由北往南行駛，在路口要左轉上台84線，遭直行機車攔腰撞上，撞擊力道之大，自小客車180度側翻，車內副駕駛座的女乘客當場受困，被救出時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，男性駕駛則受輕傷；另，機車男騎士重傷送醫急救中，詳細肇事原因有待警方調查。

台南市府消防局今天晚間8點53分據報，指北門區台17線和台84線交叉路口處，發生事故，派遣學甲、北門和將軍分隊趕往現場。

消防人員到場時發現一輛自小客車180度側翻在馬路上，其中副駕駛座的女乘客受困車中，由於左邊車門嚴重凹陷，以破壞器材切割車頂，趕緊將女子救出，並送往麻豆新樓醫院急救，但晚間10點多傳來急救無效的消息。

至於機車男騎士被送往佳里奇美醫院時，意識不清、右手有開放性骨折，有生命危險，目前還在插管急救中。

(中時 )