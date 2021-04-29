連鎖咖啡館與建築業異業結合，慶祝母親節推出邀請已購戶請媽媽免費喝咖啡，還能參加沙龍的生活講座。（盧金足攝）

台中捷運綠線正式營運通車，是台中人的驕傲，更是中台灣第一條捷運，這條北起北屯、南至烏日，全長約16.71公里，共設18座車站與1處機廠，配合密集捷運班次，大幅縮短民眾搭車時間，中捷分析，沿線有多處大型公園、賣場、美食街與商圈，加上其中松竹站、大慶站及高鐵台中站，屬於台鐵及高鐵的轉乘車站，多樣的交通工具選擇，人潮帶來錢潮，軌道經濟效益帶動地方發展。

台中市進入捷運時代，迎接交通新紀元，搭捷運除了是交通工具，也是遊台中的快速捷徑，也帶動捷運周遭的居住環境，市府為捷運周邊規畫旅遊美食地圖，觀光旅遊局盤點捷運沿線必遊景點、米其林餐廳及最強在地美食，並結合台中市公車路網、iBike路網，規劃三大遊程推薦「搭捷運遊台中」，繪製集合食、宿、遊、購、娛的捷運綠線地圖，市民或是來台中觀光旅遊，搭捷運遊台中的最佳指南。

台中捷運共設18座車站，其中，松竹站、大慶站與高鐵台中站均可轉乘台鐵；松竹站是轉乘樞紐，潭子、頭家厝、豐原、后里民眾可搭台鐵到松竹站轉乘捷運進入市區，捷運站與台鐵站間設有連通道。

迎接即將到來的五月母親節溫馨月，看準子女佳節表達孝心，母親節商機百花齊放，南台灣知名品牌咖啡，將豪宅級咖啡館搬到台中的接待中心，毗鄰捷運綠線松竹站的「豐謙森立方」，邀請已購戶請媽媽免費喝咖啡，還能參加沙龍的生活講座，讓媽媽放鬆心情，在咖啡香中度過愛心滿點的母親節。

慶祝母親節百貨公司、餐廳、房地產、休閒娛樂業各出奇招，希望獲子女規畫母親節活動的青睞，尤其，捷運沿線的食衣住行育樂，交通提供方便網路，受惠可觀商機，激勵沿線的房地產，帶動捷運宅行情。

步行即可快速抵達捷運綠線、台鐵紅線雙鐵共站的松竹車站，豐謙森立方附近有74號快速道路、松竹交流道，還有新光與大遠百等百貨公司、商圈，加上新市政中心的政經重鎮

，明顯感受城市移動性的大變革。

慶祝母親節特別在5月2日與高雄精品級的「麟咖啡」強強聯手，接待中心化身為浪漫咖啡廳，喝完咖啡，還可以到北屯區上萬坪舊社、南興公園拍照打卡，南興公園有一棵造型像卡通米老鼠大型芒果樹，芒果花開滿樹，夏天將出現結果纍纍的盛況，廣大公園綠地成為北屯區的「都市之肺」。

此外，台中市府實施《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，提高建築物設置垂直綠化比例，增加社區大樓交誼活動空間，增進市容美學、立體綠化及減緩都市熱島效應

，邁向永續低碳城市發展。

設計跳島陽台垂直綠化，響應宜居建築與理念生活，陽台空間可以種植花草，還能當成休閒看書的空間，或是搖身一變為戶外餐桌，型塑台中宜居都市新風貌。

(中時 )