文策院主管的台灣漫畫平台《CCC創作集》今(29)日發出臉書公告，編輯部確定解散。自2月以來，網路便開始頻傳編輯部因預算問題遭全數裁員、收攤等消息，儘管文策院董事長丁曉菁曾受立委質詢表示是「誤解」，並於3月指出已爭取文化部預算，將和編輯部續聘。不料最終仍破局，且《CCC創作集》編輯賴萱珮指出，文策院日前公告續聘編輯部當天，連自己都是看手機才知道「被續聘」。

《CCC創作集》編輯部於臉書公告，在台灣，投入漫畫創作並不是一個輕鬆的決定，很榮幸能在這條航道上與各位創作者相遇，也很感謝讀者一路以來的支持與建議。這段時間業界同行、前輩先進的每一句鼓勵或指教，編輯部都銘記在心，「CCC編輯部在今日正式解散。衷心祝福每位創作者與讀者們，都能隨著追逐好故事的這股熱情，航向更遠的未來。」

貼文一出，隨即引發強烈迴響，不解文策院日前才發出公告保證編輯部得以繼續，編輯部卻仍解散。賴萱珮表示，3月初其實編輯便收到因預算問題引發的裁撤通知，陸續引發討論後，3月22日漫畫家與丁曉菁召開會談說明會，會中丁曉菁僅提及會讓編輯陪伴漫畫家，但未明確說如何陪伴，只稱平台未來要「擴大經營」。

賴萱珮表示，公開說明會後過了幾天，丁曉菁來到《CCC創作集》辦公室，向編輯說已找到文化部經費支持編輯部，但其實當天6位編輯無全數在場，在場的人也無法向丁曉菁回覆編輯部是否願意全部續聘，但當天傍晚文策院就發出公告，「猜測是院內想要解決公關危機，因的確很多人看到新聞稿，就以為沒事了，但3月26號發完新聞稿2個禮拜後，院內才跟我們說後續怎麼合作。」

《CCC創作集》連載平台是前瞻計畫專案預算支持，但預算將於4月底到期，再無專案預算支持漫畫家稿費加上編輯部團隊等種種開銷。原至今年12月底，將由文化部委託文策院營運的漫畫基地中「漫畫基地暨數位平台營運管理計畫」項下預算，依預算期程與編輯重新簽定聘僱合約。

賴萱珮表示，文策院後來提供給編輯的合作方案，包含依原有合作模式約聘至12月、轉為外包人員及請編輯自行上104人力網投履歷。但轉為外包人員及要編輯自投履歷2種方案時，院內並無解說未來工作內容，若依原有合作模式約聘，院內卻也調整了《CCC創作集》連載平台經營方向，不希望持續開發新作品。

「若無持續開發作品，就像一個新聞網站沒有文章。」賴萱珮表示，對編輯來說，若不能持續開發新作品及新漫畫家，就不是原有合作模式，因此才決定自行解散。紛爭歷經2個月以來，如同漫畫家、編輯團隊都被擱淺於沙灘，但編輯最重視的還是漫畫家權益，目前聽聞漫畫家確定已會簽新合約。

(中時 )