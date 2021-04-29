高級商務飛機租賃公司「維斯塔航空」(VistaJet)宣布，致力於在2025年之前實現碳中和，這是第1間航空運輸業者提出的減碳時間表，這非常不容易。該公司計畫以可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel,SAF）達成此一目。

維斯塔指出，他們訂下的目標，比其他航空業者都超前，多數業者是以「到2050年將碳排放量減少50％」，但維斯塔認為這樣不夠，他們希望其他同行能夠起而效仿或更進一步。

航運低碳排，被視為難度最大的環保目標，因為噴射飛機的航空汽油(Jet-A)，其特性是更高的辛烷值，很難用其他無碳燃料取代。雖然目前有一些初步的想法，比如改用「液態氫」燃料，或是「阿摩尼亞+純氧」，但是這些都還只在實驗階段。。

維斯塔是計畫以SAF燃料取代Jet-A，SAF是以植物為原材料的生質型航空燃油，初步部畫是以SAF混合jet-A，混合比例從10％，逐步拉高到100％。飛機供應商龐巴迪公司正在與飛機引擎製造商，包括通用動力(GE)、漢尼威爾(Honeywell)與勞斯萊斯(Rolls-Royce)合作，已經確定引擎在稍做改裝後，可以用SAF燃料。

What is Sustainable Aviation Fuel?

但是，SAF的成本在某些情況下，是傳統燃料的6倍，因此必須在其他方面降低成本。

目前維斯塔正在向客戶提出獎勵措施，例如降低轉機的次數來減少飛行成本。

為什麼要使用SAF？

航空的碳排放約佔全球人為碳排放量的2~3％看起來不多，但是很難改善。因為噴射機是靠排放廢氣在推進的，因此需要有很高的燃燒溫度才能產生大量的排氣，溫室氣體排放量當然也非常高。

由於飛機在可預見的將來，無法轉換為替代能源（如氫或電），因此飛機將繼續依靠液體燃料。現階段可以選擇的只剩由可再生原料製成的可持續航空燃料(SAF)。

可持續航空燃料由植物提煉，也就迴避使用化石燃料的問題，至於植物種類則不要採用糧食作物，而改以麻風樹、藻類、廢食用油，或是芒草、甘蔗渣來煉製，植物油或是酒精都是不錯的選擇。

(中時新聞網)