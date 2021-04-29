歐客佬以1袋43萬元相當於每磅3萬9000元標下日曬組特等獎柏香的生豆。（張亦惠攝）

雄獅集團旗下欣食旅以1袋16萬元標下蜜處理組特等獎柏香茗茶的生豆。（張亦惠攝）

歐客佬以1袋16萬元標下水洗組特等獎青葉咖啡莊園的生豆。（張亦惠攝）

2021年嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽成績28日下午揭曉，29日舉行媒合會，吸引全台各地上百名買家前來，今年成績整體提升，各組特等獎競標由日曬組特等獎1袋（5公斤）43萬元最高，等於每磅台幣3萬9000元與全球最具指標性的巴拿馬生豆競標會「最佳巴拿馬（B.O.P）」每磅1300.5美金不相上下，由歐客佬股份有限公司得標。

今年雖因乾旱及蟲害咖啡豆產量減少約三分之一，繳交豆樣件數共181件，但參賽的咖啡豆品質普遍提升，去年各組奪冠的成績今年僅能排5名外甚至排不上名。評鑑賽成績各組特等獎得主名單分別為，水洗組青葉咖啡莊園、蜜處理組柏香茗茶、日曬組柏香、藝伎組奎咖啡，最大贏家柏香今年首次參賽就拿下好成績。

媒合會現場有超過百名業者報名，縣長翁章梁等人輪番主持競標，氣氛相當熱絡，買家之間競爭激烈，水洗組特等獎以每袋（5公斤）16萬元、日曬組特等獎43萬元及藝伎頭等6萬8000元由歐客佬股份有限公司標下；雄獅集團欣食旅也以16萬元標下蜜處理組特等獎。

代表歐客佬出席的連澤仁說，公司10年前就在寮國、哥斯大黎加種咖啡，也有處理廠，這次競標了2支特等、1支頭等獎及其餘入圍咖啡豆共20多支將包裝成禮盒並行銷到世界各地，讓大家知道全台最好的咖啡在阿里山，希望創造公司及產區雙贏。

雄獅集團欣食旅股份有限公司總經理陳斯重表示，公司與鳴日號列車合作，希望將台灣好的產業介紹給參加遊程的旅客，會將標到的咖啡用在遊程上。

29日的生豆媒合會，從評鑑初賽一路過關斬將的咖啡，無論風味、賣相等都有不少買家青睞，現場成功媒合805公斤咖啡生豆，共計240萬9050元，有買家還未聞香就衝到台前搶牌子登記，可見交易現場的熱絡程度，更加突顯阿里山咖啡高品質。

(中時 )