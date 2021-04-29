國民黨前主席朱立倫。(朱立倫辦公室提供)

國民黨主席選舉作業細則將在下周三送中常會，一旦通過，黨主席選舉將進入「表態期」。據悉，黨主席江啟臣、前主席朱立倫本周一兩人再度單獨密會，但因各方參選狀況未明，風聲不斷，黨祕書長李乾龍昨晚提醒中常委「江若未連任，跛腳的黨主席如何帶領衝公投？公投沒過關，國民黨還有救嗎？2022、2024還有希望嗎？」李還爆料江不只一次私下告訴他「若大家爭黨主席爭成這樣，我寧可放棄連任，就沒有後顧之憂，可以專心拚公投」，代表江真的沒有私心。

國民黨主席江啟臣今天中午接受廣播專訪，被問到先前曝光「朱江密會」是否和朱立倫談主席與總統選舉合作？江啟臣直言，雙方談了1個小時，有談到主席選舉，他向朱表示已宣布連任，以及要當「造王者」，外界所謂的談「合作」就是見縫插針。他也有說爭取連任的原因，是因為改革還需要時間來完成，希望國民黨2022勝選、2024重返執政，但沒談論朱是否支持他。

被問到韓國瑜、智庫副董事長連勝文是否參選黨魁，江啟臣說，他不知道，這要問韓、連本人，對於任何人參選黨魁，他都正面看待黨內民主，其他就尊重大家意願與黨員選舉。

據指出，目前已曝光的「朱江密會」是上月30日，但當天江未談及主席選舉，只說若連任主席會當「造王者」，朱也樂得裝傻，未提黨魁選舉；隔天前總統府祕書長廖了以又單獨找朱立倫會談，表達江一定不會參選2024，甚至表達若江屆時想爭取參選大位，他會出手阻止，讓江選不成。

但因雙方陣營互信不足，本周一中午朱江兩人再度單獨見面吃飯，達到「國民黨一定要團結」的共識。

目前朱陣營除了持續與連勝文陣營保持友好，也靜觀下周三中常會通過「黨主席選舉作業細則」的內容，屆時將適時表達意見，但不會掀牌。

知情人士指出，黨中央若希望下屆黨主席是「造王者」、「要選2024 的人不要選黨主席」，就應大方修改主席選舉作業細則，不能只當戰術的一環，每天掛在嘴邊，卻毫無具體作法。任何討論都應開大門走大路，不能檯面下一套，檯面上又否認，「充滿話術的整合，無助凝聚真正的團結。」

據悉，江陣營近期一再拜會前主席、本土大老，希望他們扮演「桶箍」；部分大老已應允適時呼籲黨內團結。

此外，昨晚江啟臣、李乾龍作東與中常委聚餐，李乾龍致詞說，江啟臣在公開場合，從不提7月24黨主席選舉，只關心828公投及3Q罷免案，「大家要想清楚，若江主席724沒連任，跛腳主席如何領導衝公投？公投兵敗如山倒，黨還有救嗎？2022、2024還有希望嗎？這是民進黨最樂見的結果，大家要想清楚。」侯彩鳳等不少中常委聽了都動容。

李乾龍還爆料，江不只一次私下告訴他，「如果大家都在爭黨主席，我寧可放棄連任，就沒後顧之憂，可專心衝公投。」他非常感動江的無私心，念茲在茲的不是主席連任，而公投及罷免案。

據悉，因宣傳公投需經費，例如製作20萬份「臺灣豬肉干條」就要 400萬元，同時為衝公投人氣，國民黨已決定5月30日在三重小巨蛋辦募款餐會。

(中時 )