巨人安德烈(Andre the Giant, 1946-1993)曾是一個充滿謎團的人物，他是美國1970年代與80年初最偉大的職業摔角手。在那個缺乏網路、媒體傳播不發達的年代，他被宣傳為「身高7呎4吋（224公分）、體重520磅（236公斤）」的參天巨漢，連續15年不敗、能夠徒手掀翻一輛轎車、拔河勝過10個人、放出長達16秒的響屁，以及一次豪飲119罐啤酒，被稱為「世界第八奇觀」而留下諸多的傳說。

隨著幾年前的生平紀錄片曝光，安德烈的謎團也逐一解開，他其實只是一個凡人，而且讓人覺得他一生是個悲劇。安德烈是法國人，原名André René Roussimoff，出生就是巨嬰，小學長到190公分。安德烈原先以為是家族遺傳（他的祖父超過220公分），其實安德烈是腦垂體異常的肢端肥大症受害者。他14歲從學校畢業後就轉回家裡務農。18歲時他長到220公分，難以從事理想中的工作，手指太粗無法撥電話（那年代是撥盤式電話），想從軍卻沒有合身的軍服，做上班族又沒有桌椅可用。

一位摔角經紀人相中安德烈的潛力，把他培育成材，安德烈是天生好手，立即抓住觀眾的目光。接著安德烈轉往日本摔角發展，他曾經很喜歡日本，但是那裡的一切空間和家具都太小了，返回美國之後被職業摔角公司WWWF（後來的WWF及WWE）力捧，將他改造為動作緩慢而體型龐大的怪物，他的體重從出道時的390磅逐漸增加到500磅，「巨人安德烈」也是這時獲得的擂台名。

雖然身量巨大，安德烈私下性格十分溫和，他的表情和說話口音充滿喜感，深受摔迷熱愛，也曾參與電影演出，在缺少特效的年代出演巨人角色。由於新聞傳媒不發達，摔迷在電視螢幕外往往只能於現場買票爭睹巨人的風采。

悲劇在於安德烈被醫生警告過自己的症狀，拖延治療恐怕活不過40歲。但是安德烈不願放棄自己的職業前程，在生涯後期他的膝蓋、頸部、背部、腳踝都承受極大痛苦，身高縮水到210公分。他拒絕濫用止痛藥，只以飲酒沖淡痛覺，每次當他醉倒，大家就只能等他隔天自己醒來，因為沒人搬得動他。

安德烈曾感嘆世上有各種無障礙環境，卻沒有給巨人使用的設施。他一度是當時收入最高的職業摔角手，但除了食量驚人，他沒有什麼物質享受，他的興趣是與好友通宵玩撲克牌遊戲Cribbage。 他1992年退休並於隔年去世，拒絕治療而選擇度過轟轟烈烈的46年人生。日後WWE成立摔角名人堂，恭敬地選進安德烈做為首位入選的傳奇人物。★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

(中時新聞網)