台股加權指數自站穩萬六關卡後，便一路往上攻高，四月中旬指數更一舉攻上「萬七」大關，持續刷新歷史紀錄，而台股站上「萬七」後，二十二日出現爆量劇烈震盪，盤中指數上沖下洗超過三六○點，走勢有如雲霄飛車，還破天荒爆出超過六○○○億元天量，創下六四四八．八九億元的史上鉅額大量。

台股夯帶動券商業務提升

的確，台股的熱絡程度確實不可言喻，當然地，「你有買股票嗎？」也成為民眾熱烈討論的話題。根據證交所統計數據顯示，一九年新開戶人數三四萬人，而二○年新開戶人數則倍數成長，超過六七萬人，推升證券總開戶人數成長至一一二四萬人，大約占總人口的四七．三％；也就是說，平均每二人就有一人加入股市投資，實際交易人數也破紀錄高達四三八萬，超越一九年的三○○萬，甚至是過往平均二○○萬紀錄。

隨著參與台股行情的人激增，同時也會帶動券商的經紀業務市占率明顯增加。根據金管會公告的最新統計數據顯示，截至三月底為止，證券商經紀業務市占率以元大證券的十二．四三％排名第一，凱基證券則是以九．七○六％位居第二，第三名是富邦證券的五．五五％，接下來第四及第五名為摩根大通證券和美林證券，比重分別為四．五二％、四．四四％。

在這當中，業務成長率最高的第一名是凱基證券，由去年第一季的七．八三％，成長到今年的九．七○六％，增加一．八七個百分點，顯著提升，同時也拉近和第一名元大證券之間的距離。第二名則是國泰證券，年增○．九二％，接下來摩根大通、元大證券及富邦證券則位列三至五名，年增率分別成長○．七九％、○．五六％、○．五二％。

其實凱基證券是開發金控旗下子公司，在股市熱度不減的情況下，使凱基證券在來自利息及手續費收入等收益進帳下，三月單月稅後獲利達一八．三四億元，第一季獲利四一．九五億元，已達去年全年獲利近五成。（全文未完）

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《先探投資週刊2141期》

(中時新聞網)