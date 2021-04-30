今天有愈來愈多女性投入工作並在職場上表現亮眼，隨著女性自主意識的覺醒，不論是工作上還是生活中，新時代女性輕易就能撐起頭上一片天，打破了傳統對女性的刻板印象。前陣子在網路平台獲得極高討論度的陸劇《三十而已》，寫實地描繪出3個不同個性女主角在日常生活中所歷經的挫折與困惑，其中有「全職媽媽」不甘於現狀的夢想逆襲、「白領上班族」肩負為夢想拚搏的壓力及「便利貼女孩」安於現狀的生活狀態；她們的30歲，哪一個會是妳的人生寫照？

本周小花平台從該劇中細膩刻劃的人物角色切入，帶領讀者一探時下強勢女力風潮起的趨勢：身為新時代女性的妳，記得一定要多愛自己一點，不論已婚、未婚、生子、未生子，預先想清楚退休後想要過什麼樣的生活、趁早著手個人保險理財規劃，在面對瞬息多變的競爭環境，不僅能輕鬆撐起頭上一片天，還能活出屬於自己的真實。

全職媽媽只買壽險就好，其他保障不需要？「NO！」

FOR「全職媽媽」經典台詞：

「人啊，拿了不屬於自己的東西，早晚要用另外一種方式還回去的。」

「到了三十歲呢，好像大家突然就會著急要買房子，存金子，生孩子，這些東西都有一個統稱，叫後路。」

「生活中也難免會有不如意，當站在風波的十字路口，下一步的選擇就變得至關重要。」

說到全職家庭主婦的保障需求，小花平台保險顧問直指，有部分人認為，全職家庭主婦因為沒有工作，少了整天在外四處奔波的風險，只要買壽險就好，其他保障不需要……，「這個說法絕對是不正確的，儘管全職家庭主婦沒有收入，但是為了到了老年時，不會因為自己的老年醫療負擔而拖累家人，幫自己買到足額的保障，可說是一種『愛自己』的具體表現！」

基於專業保險理財的觀點，小花平台保險顧問建議，像是意外險和醫療險是絕對不可少的2個險種；其中，投保意外險時，需特別留意承保的對象是「意外傷害事故」所導致的身故或是失能，也就是「外來、突發、非疾病」，如果全職家庭主婦因為意外傷害事故住院，意外醫療理賠可以提供就醫門診和住院保障，實支實付和定額給付兩種性質都有。

(中時新聞網)