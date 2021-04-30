大咖建商搶進台中核心 台灣大道引爆中台灣房市熱潮

不受政府祭出打炒房政策影響，全台房市之火熱，自2020年一路延燒至今，其中傳產與台商大本營的台中房市最受矚目，無論是土地或住宅市場，交易可說是熱力四射，包括在地建商與上市開發商皆積極展開搶地大作戰，興富發更重金持續布局台中台灣大道精華地段，看好大眾捷運沿線的保值性，於台灣大道推出小坪數精品宅「仰星殿」，掀自住客搶購熱潮。

隨著新市政大樓、議會大樓、台中歌劇院、戶外圓滿劇場等重要建設進駐，台灣大道成為台中市公共設施發展、綠地覆蓋面積最大的區域，蛻變為中部政治、經濟中樞，區內頂級名宅、A級商辦林立。包括市政公園、夏綠地園道、文心森林公園、秋紅谷公園等大型綠地座落其中，更擁74快速道路、國道、捷運綠線、BRT藍線等交通路網串聯，整體發展條件已臻完備，吸引大量富豪關注，一線建商也紛紛以自家最高規格與實力打造品牌代表作。

全國品牌建商也積極卡位獵地，顯現出當地投資熱潮，包括寶輝、中悅、興富發、聯聚、豐邑等，在去年一年左右時間就掃下台灣大道七期逾1.6萬坪土地，而「購地王」上市建商興富發建設(2542)今年2月更公告以28.57億，購入台中七期的惠民段7地號約907坪土地，換算土地單價達315萬，成為七期地價300萬俱樂部的新成員，也顯示出各大建商對於台中台灣大道房市的強烈信心。

台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方表示，在四方建商湧入大獵地之下，台灣大道七期的土地資源已所剩無幾，尤其是容積率高達650%的新四、新六等高強度土地，更是奇貨可居，因此往後七期的高容積率土地，單價衝上400萬的機會頗高，也將持續帶動台灣大道房價表現。

資料來源：實價登錄、公開資訊觀測站，參考順序以實價登錄為優先、台灣房屋集團趨勢中心。(製表/中時新聞網)

其中台灣大道貫穿台中市重要產業發展與商業密集區，聯外交通的重要性極高，台中市政府近年終於完成捷運藍線的綜合規劃，主要沿台灣大道興建與設站，今年3月已提報給交通部審議，將花費逾1200億，規劃全長24.8公里20座車站，途經新光遠百、廣三SOGO、勤美草悟道、金典誠品等商圈，將沿途房市再次點燃。

台灣大道貫穿台中市重要產業發展與商業密集區。(圖/業者提供)

看好台中房地產市場呈現價量俱揚的空前盛況，指標建商興富發建設(2542)趁勢推出景觀29層地標建築「仰星殿」，位台灣大道、至善路口，南接七期新光遠百商圈、北鄰逢甲水湳經貿，享秋虹谷特區與台灣大道立地條件，至黎明路商圈也不遠，正對秋紅谷生態園區大型綠地，在台灣大道上鬧中取靜。

「仰星殿」正對秋紅谷生態園區大型綠地，在台灣大道上鬧中取靜。(圖/業者提供)

基地位台灣大道、至善路口的「仰星殿」，是介於文心路至河南路的台灣大道最核心地段，距離新光三越僅700米，加上捷運綠線、藍線等增值話題，以及自備78萬元起輕鬆付款方式，超低門檻入住台中市中心，年輕人也能一圓入住台灣大道的購屋夢，因此甫公開即熱銷，成為台中最受矚目的指標建案之一。

「仰星殿」規劃22~24坪2房和31坪3房，共351戶住家與8戶店面，產品定位符合年輕人剛性首購需求，自住、置產皆宜；因此除了小資族首購圓夢，更吸引高階主管、經理人做為第二間房屋，富置產收租投資效益。

(中時新聞網)