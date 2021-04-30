忽冷忽熱的氣溫為急性心臟病的好發時期，現今生活中出現了許多因心肌梗塞而猝死的案例，知名中醫師吳宛容表示，如何避免這樣的悲劇不斷上演，就要知道哪些是心臟病要發作的前兆。

●第一個徵兆：常常抱怨「呼吸困難」

坐著時尚好，一旦平臥時反而\不舒服，現代醫學認為是心臟無法壓出足夠的血液，或無法將肺臟血液送出心臟，偶而伴有輕微的咳嗽，在X光片上則無發現異常。這就是心肺功能出了問題，因為肺氣不足。肺司呼吸而主一身之氣，若肺氣不足，宗氣化生乏源，則血液運行乏力， 出現呼吸困難，胸悶的癥狀。可用補肺氣來改善心肺功能。

●第二個徵兆：突然不明原因的失眠

常常會覺得心跳過速，心搏過強，心律不規則。傍晚時比較容易覺得疲倦無力。

這種患者長期壓力緊張，情志失調，交感神經過於興奮，導致心跳加快，心肌耗氧量增加，同時促血小板聚集，會增加血液粘滯性，血液流暢性降低。

醫師表示，心主血脈而統一身之血，心藏神，思慮過度時，心血暗耗則導致神不守舍，臨床上就會出現心悸、心煩、少寐、多夢、口唇色淡、面色少華，可以利用補血和血的方式，促進血液循環，穩定自律神經。

●第三個徵兆：大便的習慣突然改變或是不規則

除了要考慮腸胃的問題外，這也可能是心臟病的一個警訊，就中醫而言，心和小腸是相表裡的，心臟不斷的搏動的同時，心臟搏動的頻率也會影響腸胃系統。心與脾為子母臟，所以心臟跳動的速率快慢不定會影響大便的規律，造成有時便秘有時候下痢。這時候不該只是治療腸胃，也要考慮的心臟的功能是否正常。

手與腳是人體離心臟最遠的距離，當心臟循換不佳表現的症狀，常常是手腳冰冷，心肌缺氧則容易有胸悶心悸的感覺，這種通常是發生在更年期的女性為多。(圖/健康醫療網提供)

●第四個徵兆：胸悶伴隨手腳冰冷

手與腳是人體離心臟最遠，當心臟循環不佳時常會手腳冰冷，心肌缺氧則容易胸悶心悸，這種通常是發生在更年期的女性為多。

腎主藏精，婦女朋友在停經之後，失去雌激素保護，冠狀動脈硬化機率增高；腎中精氣逐漸衰少，出現腎陰不足的現象，包括內熱、眩暈、胸悶痛、心悸、盜汗、耳鳴、腰膝酸軟等症狀，這是要補腎填陰，調整女性荷爾蒙的穩定。

春天溫差大，保護循環系統很重要。平時可以多拍打兩臂手肘處，此處為肺經、心經、心包經所經過之處，可以藉由拍打促進血液循環，活化免疫系統，穩定自律神經，促進氣血的循環。

多吃堅果類也可預防心臟病。堅果類食物含有豐富的纖維和不飽和脂肪酸，能夠改善心臟機能。每天吃10克或20克能防止膽固醇損害動脈。

大蒜也是一個很好的食材，適量食用大蒜不僅能夠延緩動脈阻塞，抗氧化劑能修補破損的血管。生蓮藕打成汁有助於保護腦組織，蓮藕「藕斷絲連」，其膠質也有助於穩定及預防心臟血管的脆化。

需注意的是，若本身體質寒冷、脾虛胃寒、易腹瀉者，不宜食用生藕，宜將蓮藕煮熟，性質由寒轉溫，可健脾開胃、益血補髓、安神健腦。

(中時新聞網)