人生中多多少少都會經歷過「熬夜」的過程，學生時期面對考試的壓力，永遠唸不完的讀書進度，往往要犧牲睡眠時間來追趕。上班之後可能有輪班的需求、或是為了趕不出來的各種報告而晚睡。如何在熬夜當下保持專注和集中趕工追進度，熬夜的隔天又有足夠的精神維持一整天的「正常工作」的狀態，不會被同事主管發現，成了每個熬夜者「內心的渴望」。今天就要來跟大家分享，常見的兩種提神輔助品，咖啡和Ｂ群它們有什麼不一樣？

喝咖啡配B群更提神?專家：加速Ｂ群代謝。(圖/今健康提供)

首先來了解一下咖啡，咖啡中的成分-咖啡因是一種中樞神經興奮劑，可以刺激交感神經達到消除睡意的「提神」效果，確實有些人因為工作、課業因素，必須徹夜讀書甚至是輪值大夜班，到了昏昏欲睡的時間點必需盡快恢復集中力維持清醒！

想要短時間的熬夜，這時來杯咖啡確實能消除襲來的睡意，但這樣的效果是有時效性且是短暫的，我們可以想像這個過程是在「預支」我們的集中力，也是在加速燃燒體內儲存的能量，一旦4～5小時過後咖啡因被排出體外，想要再透過「續杯」補充咖啡因也很難達到之前的效果，反而會覺得更累更無法集中精神。

咖啡因是一種中樞神經興奮劑，但屬短期作用。(圖/今健康提供)

B群是維持正常生理機能的維生素，維生素可以參與人體的各項生化反應、但它本身是無法提供能量的 ，所以維生素Ｂ群的主要是擔任「輔酶」的角色。

我們可以把維生素Ｂ群想成能量轉換的「推手」，它能夠將我們吃進去的各種營養素轉換為可以被身體利用的能量，供應身體進行各項活動，有了足夠的能量我們的身體就不會那麼容易感到疲勞。但是如果沒有均衡且充足的飲食，也就是沒有了提供能量的「原料」，即使吃了維生素Ｂ群，也無法發揮它「推手」的作用。

如果前一天熬夜、睡眠不足，早上起來覺得身體特別疲累，或是常常感覺體力不好很容易疲倦，補充Ｂ群確實可以幫助我們更有效率的將吃進去的食物轉換成能量，一旦身體獲得充足的能量，長期下來也能夠感覺到自己體力比較好、更有活力且元氣十足，但一定要記得，吃Ｂ群和均衡補充食物一定要同時進行，才不會讓Ｂ群的作用白白浪費了！

藥師指出，B群本身沒有提神能力，只是「推手」的作用。(圖/今健康提供)

如果兩個同時一起吃的話呢？我們要知道咖啡雖然可以短暫提神，讓你快速集中注意力，但其同時有加速新陳代謝和利尿的效果，而Ｂ群屬於水溶性維生素，如果將咖啡和Ｂ群同時吃下去，其實可能會加速Ｂ群隨著尿液排出的速率，使Ｂ群轉換體內營養素的效能下降。

兩者提神的作用略有不同，一起吃雖然可以短暫的讓你感覺有「超人」般的精神和體力，但長期下來就會讓身體進入「耗電模式」，對身體反而造成更多的負擔和消耗，「預支」的體能就像欠下了「卡債」，需要更多的休息時間才能恢復。

講到這裡就要順便說明一下，市售常見的能量飲料，其實裡面的主要成分就包含了上述兩種提神原料－咖啡因和Ｂ群，此外常見的成分還包括牛磺酸、糖份或其它甜味劑，所以如果使用提神飲料又再吃Ｂ群類的保健食品，或是又喝咖啡又喝提神飲料，其實是重複攝取了相同的成分，並不會因此有加乘的效果，過量的咖啡因還可能提高心血管及神經方面的風險。根據Uptodate資料庫，健康的成人每天咖啡因攝取上限不超過400mg是安全的，青少年則每一公斤體重建議不超過 2.5mg。

咖啡和Ｂ群同時吃下去，反而加速Ｂ群隨著尿液排出的速率，使Ｂ群轉換體內營養素的效能下降。(圖/今健康提供)

我們的身體都是有極限的，感覺到疲累其實就是身體告訴我們該休息了！不論是好好睡個覺補充消耗的精神，或是趕緊吃一頓營養均衡的大餐恢復體能，即時的「救援」或許可以靠咖啡、提神飲料或補充Ｂ群短暫的達成，但長期的依賴卻會使身體「負債累累」，大家千萬要特別注意喔！

(中時新聞網)