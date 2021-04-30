對於不少iPhone用戶來說，可能每次蘋果（Apple）一推出iOS更新時，就會到處詢問朋友「你覺得應該升級嗎？」畢竟，升級後要降級比較困難，若是為了新功能升級卻影響了使用上的經驗，非常得不償失。所幸已經有YouTube頻道針對了七款iPhone進行測試，在升級後幾乎所有受測機種的電池續航力都略有提升。因此擔心升級後電力會下降的朋友，應該可以安心升級囉！

根據YouTube頻道iAppleBytes 影片，他們將7款iPhone進行測試，了解升級到iOS 14.5之後對於電池續航力的影響。測試機種包含：第一代 iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XR、iPhone 11、第二代 iPhone SE 2020。該頻道將手機的螢幕亮度調整到25%，並且關閉自動亮度調節功能。且測試的手機電池健康度都超過90%（最低的是iPhone XR，電池健康度92%），透過Geekbench的電池測試模式進行實測，結果如下：

iOS 14.5 Battery Life / Battery Drain / Battery Performance Test.

＊第一代 iPhone SE： 2 小時 51 分 —> 2 小時 54 分

＊iPhone 6s ：2 小時 53 分 —> 2 小時 53 分

＊iPhone 7： 3 小時 29 分 —> 3 小時 38 分

＊iPhone 8：3 小時 22 分 —> 3 小時 29 分

＊iPhone XR： 4 小時 59 分 —> 5 小時 10 分

＊iPhone 11：5 小時 29 分 —> 5 小時 54 分

＊第二代 iPhone SE 2020： 3 小時 34 分 —> 3 小時 32 分

從結果來看很明顯，只有第二代iPhone SE測得的電池續航力減少2分鐘，其餘機種的電池續航力測試結果都有所提升。代表iOS 14.5針對多款iPhone在電池續航力上的維護還滿到位的。比較可惜的是，iAppleBytes 頻道測試機種並沒有最新的iPhone 12以及iPhone 12 Pro系列。另外值得留意的是，透過電池測試模式得出來的電池續航力時間，不一定與實際使用情況相同，僅是得出一個在特定標準下可以進行比較的數據。

(科技)