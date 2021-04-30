全台知名的台隆手創館為日本生活雜貨第一品牌，多年來引進無數日本獨家商品，深受消費者歡迎。在疫情期間，台隆觀察到國人雖然無法出國，但是對日本商品關注度卻絲毫未減，不僅購買次數屢創新高，甚至有人私訊詢問台隆是否有引進特定品項，顯示大眾對日系商品的熱愛。

今年母親節檔期，台隆手創館推出「類遊日」服務，引進多款日本獨家商品，電子會員單筆消費滿3,000元送200元，並與集團旗下餐飲品牌吉豚屋合作，只要至台隆手創館雙北地區門市消費，即贈送吉豚屋腰內豬排兌換券，數量有限送完為止，邀請無法帶媽媽出國的消費者，一同來台隆手創館逛逛，選購合適的好禮，讓媽媽感受在日本的美好生活體驗！

許多民眾喜歡的日系商品，在台隆手創館應有盡有。(圖/中時新聞網攝)

【「類遊日」獨家引進多款商品 滿足大眾出國血拼需求】

台隆手創館今年以「MOM’s Day陪伴幸福」作為母親節檔期行銷主軸，希望民眾在疫情尚未完全解禁，無法出國旅遊之際，多把握機會陪伴媽媽。館內推出「類遊日」服務，自日本獨家引進多款商品，滿足消費者赴日血拚的願望，讓大家不必出國就能購買日本在地商品。

台隆針對不同類型的媽媽提供多種提案，無論是愛漂亮，愛廚藝，愛布置居家環境，甚至擁有多重身分，館內都有對應商品。四種提案分別為：

美顏の幸福－致凍齡的美魔女，陪您一起保持美顏是永恆的幸福

料理の幸福－致料理女王，陪您一起料理佳餚是滿足的幸福

家居の幸福－致優雅的公主，陪您一起妝點布置是溫馨的幸福

紓壓の幸福－致榮耀的女力，與您一起放鬆紓壓是暢快的幸福

而走進館內挑選母親節禮物時，也能感受到台隆獨有的諮詢款待式服務，協助顧客挑選到最適合媽媽的禮物！

美姿坐墊為母親節檔期中的熱門商品。(圖/中時新聞網攝)

【自日本引進多項獨家商品 台隆深受哈日族喜愛】

筋膜槍為台隆手創館內最熱銷的商品之一，曾創下一年販售超過5,000隻的記錄！這次母親節檔期，台隆也將獨家販售「DOCTORAIR MINI按摩槍限定粉色」，購買再送專屬收納盒。

而台隆也引進多款美姿坐墊，其中又以「日本3D蜂巢圓盤坐墊」最受消費者喜愛，它具備良好的透氣性不易悶熱，貼合大腿的造型加上支撐骨盆的設計，矯正姿勢同時舒緩壓力。另外也同步引進媽媽們喜歡的鍋具產品，例如縮時料理必備好物「京瓷陶瓷塗層粉嫩單把鍋／雙層鍋」，該產品採用陶瓷塗層，導熱迅速均勻，能縮短料理時間，不沾黏好清洗，於特惠檔期內購買任一鍋，還可得到精緻湯勺。

諮詢、款待式服務為台隆手創館特色之一，讓顧客備感貼心。(圖/中時新聞網攝)

【為客人著想更為客人早想 台隆日式完善服務擄獲消費者的心】

台隆手創館從2001年創立之初，便致力於提供消費者最棒的購物體驗，不僅服務周到，更以「為你早想一步」為精神，發掘出顧客深層、不自知的需求，將顧客的「想要」變成「需要」，提升顧客居家生活體驗。日本東急也決定與台隆手創館合作，除取得日本TOKYU HANDS商標授權，更將日本東急HANDS「諮詢、款待式」的服務理念帶進台灣服務業，確保顧客體驗的都是日本原汁原味！

台隆手創館將自身品牌塑造成兼具休閒、娛樂與知識的多功能萬事屋，每當顧客遇到問題時，第一個想到的是台隆，而台隆也能立即提供解答。讓顧客在手創館不僅可以獲得許多生活知識，更可以獲得許多令人驚喜的樂趣！

(中時新聞網)