【回憶殺】知名女演員寧靜一向給人傲氣瀟灑的印象，當年的她美貌和實力兼具，讓巨星張國榮、劉德華都為之傾倒，然而她直率火爆的脾氣，卻讓情路十分不順遂，曾有過兩段婚姻都以離婚收場，其中和美國演員保羅克塞的婚姻，更是被她形容「當年只是為結婚而結婚」。

寧靜一開始在電影製片廠學做動畫，後來誤打誤撞進入演藝圈，成為臨演，同時在上海戲劇學院時裝模特兒表演班，學習時裝設計之餘，也多練習模特表演，爭取更多表演機會，慢慢累積出知名度，她連續主演了《偷拍的錄象帶》、《奧菲斯小姐》、《炮打雙燈》，1996年更和劉德華和張國榮合作《新上海灘》，兩大男神戲外都對她讚譽有加，張國榮更是逢人就稱讚她的美貌。

寧靜當年的美貌收服不少男人的心。(圖/翻攝自微博)

寧靜因《新上海灘》爆紅，後續接連拿下金馬獎最佳女主角、百花獎最佳女演員、金雞獎最佳女主角等獎項，儘管事業順利，她的感情卻走得十分曲折，寧靜當年因和美國演員保羅克塞合作《紅河谷》假戲真做，1997年閃電結婚，婚後寧靜生下一個兒子，在家相夫教子了2年，卻不想安於現狀，1999年她再度和老公合拍了電影《黃河絕戀》，保羅卻從此慢慢淡出螢光幕前。

寧靜和保羅克塞當年假戲真做。(圖/翻攝自微博)

寧靜在節目上坦承自己從沒愛過保羅克塞。(圖/翻攝自微博)

儘管這段期間外界瘋猜寧靜已經離婚，本人卻始終沒有回應，直到2011年才承認2人因文化差異分開，當初是因為一時衝動結婚，甚至才剛辦完婚禮她就確信自己不愛保羅，「肯定是不適合唄，聊不到一塊」，寧靜的第二段婚姻維持10年，終究又是因為她的性格原因分開，之後她身邊有了小11歲的演員男友王小毅陪伴，這段感情卻只維持1年，如今寧靜的感情世界成謎，能確定的是，她再也不願踏入婚姻了。

(中時新聞網)