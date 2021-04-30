長榮股價周四（29日）雖然被陽明超車，但法人預期營運和獲利可望持續創高，繼上周美系外資調升長榮目標價至101元後，國內投顧也出具報告，將長榮目標價一口氣喊上144元，為目前法人圈最高價，並強調若4月營收低於3月，長線投資人可視為旺季前的最後買點。

目前外資持股長榮31.07％，在前兩個交易日倒貨逾5萬張後，29日逆勢小買3171張，不同於投信幾乎只加碼沒出脫；外資對陽明也是買2天賣1天，投信則是不離不棄連3天狂掃近3.5萬張，形成土洋法人在貨櫃雙雄操作上對決局面。

全球最大貨櫃巨頭馬士基調升全年財測近1倍，盈餘預測 （EBIT）由先前43億美元~63億美元，拉升到90億美元~110億美元，並預估2021年將供不應求，持續到第4季。

受到馬士基大幅調升財測，國內投顧29日也在最新報告中提到，首季淡季塞港、缺船、缺櫃無解，後續進入旺季只會更惡化，造成運價將持續飆漲，因此，預估長榮2021年底每股淨值達43.58元，以3.3倍P/B推算，目標價從98.9元上修至144元、EPS為22.53元，重申「買進」建議。

國內投顧表示，遠洋線營收和獲利，會落後運價1個月，預期長榮4月營收會低於3月，將有個位數幅度的衰退，5月起受惠於運價及季性轉強，營收將持續跳升。若市場因4月營收月減而殺低股價，此時長線投資人可視為旺季前的最後買點。

本土法人喊長榮上看144元輾壓美系外資目標價101元，引發PTT網友熱議，紛紛回應「打八折100多差不多，買爆」、「為什麼不是168 一路發不是比較好聽」、「喊的跟昨天聯發科一樣誇張 不過人家發哥漲停」、「EPS 43 這又點過高了吧」、「真的要出貨了吧......，這起手式很好懂」。

(中時新聞網)