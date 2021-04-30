【回憶殺】網路發達的世代，越來越多素人透過各種影音或直播平台，成為家喻戶曉的網紅或網美，但有多少人因為爆紅卻讓命運更慘。大陸一名從鄉下到都市奮鬥的女子羅玉鳳，昔日以一篇徵婚文受關注，但真正成為焦點的是她土味十足的外表；在她享受出名的喜悅時不慎說錯話，遭到網路霸凌讓她難過離開家鄉，到美國當普通人做苦活，被傳出確診新冠，還表示「乾脆死在這裡」。

2009年11月大陸天涯論壇出現一則新奇的文章，標題寫著「我想找個北大清華男結婚」，由一名叫做羅玉鳳的女網友發布，內容列出擇偶標準，「北大清華碩士、經濟學專業、有國際視野、身高1米76 （176公分）至1米83（183公分）、無生育歷史、東部沿海戶籍、年齡25至28歲」；另外她也補上自己的條件，「身高1米46（146公分），平時穿高跟鞋1米53（153公分），大專文憑、博覽群書、較為狂妄」。

鳳姐在網路論壇上，發了一篇文章名為「我想找個北大清華男結婚」，引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

在羅玉鳳發文短短幾天，這篇文章迅速引起討論，網友們都好奇這名女子是誰，更引起上海媒體注意，羅玉鳳成為民眾們口中的網紅「鳳姐」；後來更被邀請上談話性綜藝節目《人間》，聊到自己的感情觀，以及她從小飽讀詩書，在文學上相當有造詣，「信鳳姐，得自信」還變成當時網路超夯用語。

不過，在鳳姐紅了之後，一切並不如大多漂亮貌美的網紅順利，她疑似遭到網路霸凌，像是有網友調侃說「拿鳳姐照片可以鎮宅辟邪保平安」；甚至還有人肉搜出她的身世背景，還跑到她的家鄉打聽，村民更酸言酸語，「她把綦江人的臉都丟光了」；最令鳳姐難受的是，她的母親也因她爆紅身心俱疲，無奈說出「別丟人現眼了，媽沒地方擱這張老臉啊」。

爆紅後的羅玉鳳馬上被各大綜藝節目邀請，也讓她嘗到出名的感覺。(圖/ 摘自微博)

而網路霸凌其實打不倒鳳姐，壓倒她最後一根稻草，是在她和人氣女優蒼井空同台一場活動，被訪問時她一臉不滿地說，「你們去看那個妓女啊」，她的氣話很快被拿來大做文章，新聞標題大大寫著，「與日AV女優蒼井空驚世同台 鳳姐背後罵妓女」；鳳姐在這次風波後，曾在活動上被黑衣男砸雞蛋，還有各種謾罵，於是她決定離開，到美國開始新的生活。

鳳姐下定決心去美國，離開前留下一段話，「我要去世界上最發達的國家，如果我在美國證明了我自己，那就證明是不接納我的你們錯了」；近年新冠肺炎疫情壟罩全球，沒想到大陸論壇又傳出鳳姐死在美國的消息，但她事後透過訪問，只淡淡地說，「被死亡了也挺好的，那以後都清淨了」，從她的語氣明白了爆紅後帶給她的只有疲憊和倦怠，第一代網紅結局卻如此卑屈，真是不勝唏噓。

(中時新聞網)