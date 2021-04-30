2017年才被Verizon以44.8億美元收購的Yahoo，又再度面臨上拍賣台的命運。Verizon決定放棄數位媒體服務，因此計劃一併出售Yahoo和2015收購的AOL資產，為這兩家公司，Verizon共投入了90億美元。之後這將兩家公司合併重新命名為Oath。

Verizon本意要以這兩家公司實現其核心業務以外的多元化經營。該公司將其電話訂戶視為推動數位媒體資產成長的一種方式，並最終在數位媒體和廣告方面挑戰Facebook和Google之類的公司。

據《華爾街日報》報導，Verizon的計劃算是失敗，近幾年它不斷出售當初為實現這計劃所購買的資產，如2013年收購的部落格服務Tumblr，2019年賣出，新聞網站赫芬頓郵報（Huff Post），2020年賣給BuzzFeed。

Verizon已經與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management，Inc.）進行了交易，有人認為這筆交易的價值可能高達50億美元。鑑於Verizon在推出5G時面臨的挑戰，以及最近花費大量資金收購更多頻譜，50億美元對其核心的電信業務的幫助可能更大。

(中時新聞網)