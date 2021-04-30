大陸女星鄭爽遭前男友張恒曬出對話紀錄，爆料她涉嫌利用陰陽合同，賺取一部戲6億台幣片酬，此事不僅引發了大陸民眾對明星高片酬的不滿，更驚動大陸官方介入調查。然而就在這種敏感時刻，孫儷就被網友直擊開著價值千萬台幣的藍寶堅尼敞篷車現身上海鬧區，十分高調。

日前有大陸網友在社群網站曬出捕獲野生孫儷影片，開心寫下「孫儷開著藍寶堅尼來新天地逛街了，敞篷開下來屬實拉風」，影片中孫儷開著藍寶堅尼跑車的帥氣身影，也引發了網友熱議，更被起底她所駕駛的這台名貴跑車要價不斐，價格 320萬人民幣（約1377萬台幣）起跳。

孫儷被直擊開著千萬名車高調逛街。(取自抖音)

38歲孫儷出道多年，演過《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等多部經典好片，演技深獲肯定。她更曾被週刊爆料，自演出《後宮甄嬛傳》後身價大漲，2015年拍攝《羋月傳》時片酬已從一集30萬元人民幣漲到70萬元，剛結束的《那年花開》更飆到120萬元，僅3檔戲便進帳約8億台幣。

對於孫儷駕駛千萬名車上街的影片曝光，有人感嘆明星賺一年的錢，普通人賺幾輩子都賺不到，但也有人懷疑孫儷應該是在拍戲，網友看法大不同，「明星真有錢啊，我們普通人薪水才多少」、「為什麼擠破頭也要進演藝圈，還不是因為錢來的容易又快」、「雖然明星收入實在天價，但孫儷畢竟是靠實力說話的，一個用心鑽研本職工作的人還稍微說的過去，不像那些個流量明星16元的演技敢要1.6億的片酬，簡直無法理解」。

(中時新聞網)