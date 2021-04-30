民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉毒品、詐欺案被羈押禁見，民進黨強調中央黨部責成台北市黨部迅速完成除名處分的態度，不應讓少數黨員的不當行為影響本黨聲譽。前民進黨立委李俊毅對此竟然直言，除不了根，還未爆發的，恐怕什麼時候會爆開都不知道。

趙介佑疑涉毒品、詐欺案被羈押禁見，事件爆發後，民進黨台北市黨部主委吳怡農在評委會後表示，下周再開會討論。民進黨連發2份聲明，要求台北市黨部迅速完成除名處分。

李俊毅29日在政論節目《少康戰情室》中表示，趙介佑這件事，事實上也是民進黨要特別注意的警訊，現在民進黨是被期待，可能還會有機會繼續執政，所以確實各種不管是什麼道，白道、黑道或灰道，通通跑進來，特別是民進黨最近又開放了入黨1年，連黨主席都可以選，可能會引發入黨的風潮。

李俊毅指出，很多人進民進黨，並不一定是為了選舉，可能是為了要有一個靠山，這種情況下，民進黨可能會因此腐蝕社會的正當性。比如趙介佑這個案子，已經開除趙介佑的黨籍，還算是明快，但問題是，可能沒有辦法除得了根。所以這件已爆開的事，當然要處理，即使現任立委或是現任的議員，恐怕也會面臨同樣的處分；至於還沒有爆開的，會在什麼時候爆開也不知道，所以民進黨這時應該好好注意一下黨紀的整飭。

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(中時新聞網)