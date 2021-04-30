中廣董事長趙少康表態不參選國民黨主席，未來黨內的風向會是如何？台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，現在黨主席江啟臣掌握黨機器，連任比較有優勢。

謝明輝接受香港媒體《中評社》訪問時表示，現任黨主席江啟臣領導國民黨已逾1年，表現可說倒吃甘蔗、越來越好。他相信隨著趙少康的「回家」，過去從國民黨出走的新黨、親民黨的力量都會慢慢回來。此刻國民黨不能再做出「親者痛、仇者快」的行事，他相信國民黨藍天終會再現。

謝明輝指出，黨主席選舉若演變成江啟臣、前新北市長朱立倫、韓國瑜三強對壘，韓國瑜未必會取得優勢，一旦局面走到如此，掌握黨機器的江啟臣還是比較有優勢。國民黨成立了10個類別的工作委員會，這些委員都是國民黨黨員、代表，每個人都具有黨權與黨票，也是黨主席選舉「最核心的力量」，若再加上黃復興系統，江啟臣非常具有連任優勢。

謝明輝認為，趙少康退出國民黨主席選舉，但挑戰2024雄心還在，未來不論是公投宣講、縣市長選舉，甚至是2024，還是有很多需要趙少康的力量。趙只要全台走透透，隨時可為自己暖身，這對國民黨是加分的。

(中時新聞網)