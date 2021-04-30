凱特王妃的藍寶石訂婚戒。

4月29日是英國威廉王子與凱特王妃結婚10周年紀念，兩人罕見曬恩愛，公布2張相擁畫面，不過凱特左手無名指上的藍寶石鑽戒再度成為亮點，原來那是已故黛安娜王妃留給哈利王子的遺物，11年前哈利得知哥哥要向凱特求婚時，無私將戒指讓與威廉，祝福他帶給凱特幸福，此舉也意味著哈利當年就沒打算將戒指留給未來的妻子。

4月29日，威廉王子與凱特結婚屆滿10周年，當天兩人公布2張親密照片，一張模仿11年前公開訂婚喜訊的相擁照片，凱特小鳥依人地偎靠在威廉胸前，威廉雙手環抱住妻子的腰，兩人臉上都掛著燦笑。第2張是兩人握住彼此的手坐在樹枝上，威廉掛著笑容，雙眼注視著凱特的臉龐。

4月29日結婚10周年紀念，威廉王子與凱特公開放閃照，凱特左手無名指上的藍寶石鑽戒再度成為焦點。（圖／美聯社）
4月29日結婚10周年紀念，威廉王子與凱特公開放閃照，凱特左手無名指上的藍寶石鑽戒再度成為焦點。（圖／美聯社）

兩人罕見放閃、向外界傳遞幸福之餘，凱特左手無名指上的藍寶石鑽戒再度受到關注。英國《太陽報》（The Sun）報導，這枚藍寶石戒指是2010年威廉向凱特求婚的訂婚戒，後來凱特也多次在各種場合戴上戒指亮相，幾乎可以說是凱特的標誌性配件。

不過這枚價值高達30萬英鎊（約新台幣1,166萬元）的鑽戒實際上也是黛安娜王妃當年的訂婚戒，她過世後戒指就留給了哈利。亞馬遜Prime影音（Amazon Prime Video）紀錄片「The Diana Story」中，黛安娜前管家柏瑞爾（Paul Burrell）證實，戒指確實曾經屬於哈利。

他說1997年黛安娜不幸車禍過世後，哈利獲得允許，從黛安娜王妃的私人收藏中挑選幾件自己喜歡的珠寶留作紀念。

藍寶石鑽戒是英國凱特王妃的標誌性配件，這枚戒指代代相傳，是已故黛安娜王妃的訂婚戒。（資料照／TPG、達志影像）
藍寶石鑽戒是英國凱特王妃的標誌性配件，這枚戒指代代相傳，是已故黛安娜王妃的訂婚戒。（資料照／TPG、達志影像）

2010年威廉向凱特求婚前夕，哈利將戒指送給威廉，讓他用這枚戒指向凱特求婚，以此紀念母親黛妃。

柏瑞爾說，「哈利告訴他：『如果她戴上媽媽的戒指，不是很適合嗎？』」

柏瑞爾形容哈利此舉相當「無私」，顯示黛妃的特質印烙在哈利的內心，「哈利放棄了他珍貴的寶物」，「他把母親留下的遺物送給了哥哥，那是無私的、善良的，而且完全就是黛安娜會做的事。」

英國王室成員的訂婚戒。

《太陽報》指出，哈利無私「犧牲」，將戒指送給了凱特，也代表他沒有將戒指留給未來的妻子梅根，不過這並不表示梅根錯過了黛妃的珍貴遺物，事實上哈利向她求婚時使用的戒指，當中就鑲上了2顆黛安娜收藏的鑽石。

這枚令人驚豔的黃金戒指實際上是由哈利親手設計，中間的鑽石取自非洲國家波札那，2旁的小鑽石則是黛妃的收藏，梅根曾經評論這枚戒指代表黛妃一同參與了她和哈利的「瘋狂旅程」，「知道她是戒指的一部份、和我們同在，這對我來說很重要。」

波札那對哈利來說意義非凡，從孩提時代起，他就造訪波札那多次。

文章來源：HAZ ABOUT THAT Prince Harry’s touching sacrifice for Kate Middleton revealed – but it meant Meghan Markle lost out
文章來源：LOOK OF LOVE Kate Middleton and Prince William celebrate ten year anniversary by sharing sweet new photos together

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(中時新聞網)

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