印度疫情大爆發，醫院內擠滿病患，卻缺乏足夠的醫療物資，其中氧氣短缺造成死亡人數暴增。（圖／路透）

就在印度新冠疫情失控引起全球關注並憂心其變異病毒向其他國家散之際，大陸浙江省隨即發現，一艘日前曾停靠印度的中國香港籍貨輪出現10例確診與1例無症狀感染者。此一消息不只引起浙江防疫部門高度戒備，同時也在國際媒體與網路引起熱議，經追查也發現包括馬來西亞、新加坡、紐西蘭、韓國、日本等地從4月初以來就出現大量來自印度的確診病例，連日來有更多國家限制印度人或近期到過印度的旅客入境，許多大陸民眾擔憂，中國與印度及其周邊國家陸路相通，很多邊境隘口雞犬相聞，居民往來頻繁，防疫形勢極為嚴峻。

據4月29日浙江省衛健委網站通報，28日新增確診病例11例（其中含之前印尼輸入的無症狀感染者轉確診1例，印度輸入10例），新增無症狀感染者1例（印度輸入），已排查密切接觸者均已實施集中隔離。

浙江省舟山市衛健委表示，已對這艘名為「華洋朝陽」輪上的10例確診病例、1例無症狀感染者啟動防疫應急處置，全數轉入定點醫院診治，船上其餘9名船員則繼續在船上隔離觀察。消息指出，該艘船籍在中國香港註冊的貨輪今年以來先後多次停靠孟加拉吉大港、印度卡基納達、新加坡、中國廈門等港口，現有船員20人均為中國籍，日前因待修靠泊舟山鑫亞船廠錨地。

印度疫情失控，醫療資源極度缺乏，各國紛紛運送物資協助印度抗疫。圖為莫斯科準備運送醫療物資的大型運輸機。（圖／路透）

浙江是中國經濟與外貿大省，商人流動性高，如果浙江爆發疫情，對全國影響巨大。加上時間接近「五一」長假，出行人數會達到新高，因為很多在春節沒有回家的人都選在此時返鄉探親，轉暖的天氣也適合出遊，各大景點的預售票幾乎已訂購一空。加上天氣轉熱後佩戴口罩意願較鬆懈，如果確診者攜帶是印度變異病毒，其耐熱性更高，不只傳染速度快，對年輕人造成重症比例更高，因此這波印度帶來的疫情對大陸與亞洲國家的防疫工作都是極大考驗。

印度疫情爆發速度太快，醫療體系已近崩潰，許多印度富人想盡辦法逃至外國躲避疫情或尋求醫療，給各國帶來極大防疫壓力。圖為印度醫院的急診病房擠滿病患。（圖／路透）

印度疫情正處於大爆發的狀態，因醫療體系已近崩潰，許多富豪不計代價逃往外國，雖然各國都規定乘機必須持24小時內的核酸檢測證明，但由於印度這類證明造假極普遍，導致許多從印度開出航班在抵達外國後的隔離期間確診率特別高。據印媒報導，印度類似此種文書造假已形成產業鏈，一份來自正規檢驗部門的核酸檢測陰性證明，只需600到1000盧比（約合台幣225到375元）就能輕鬆買到。有些旅行社為組團赴國外避難，還可以為旅客代辦，且因大量採購，只需300盧比(台幣112元)就能搞到。隨意翻開印媒網頁就能找到警方破獲假核酸檢測證明的報導，而且類似案例都是3月底開始迅速增加。

印度警方破獲製造假核酸檢測證明的犯罪集團，逮捕2名嫌犯。許多來自印度的旅客使用假核酸檢測證明，讓很多國家開始禁止印度旅客入境。（圖／Punekar News)

浙江是採取核酸與抗體雙重檢測才查出貨輪上的11個確診案例，如果像有些國家沒有規定要做雙重檢測，遺漏的狀況在所難免。日前香港183名印度旅客出現53名確診絕對不是特例，應該更早之前的印度航班中就有不少漏網之魚。根據近一周以來日本機場檢疫報告顯示，被檢出確診的53名外籍旅客中有23名來自印度，其中只有1人有咳嗽症狀，其他全部都是無症狀感染者；馬來西亞近3周檢出的60名確診外來旅客中，有36人來自印度；新加坡自4月23日至26日被檢出確診的38名旅客中，也有29名旅客來自印度；韓國一周217例境外輸入確診案例中，有58例來自印度；紐西蘭從3月底到4月初的45例境外輸入中有35例來自印度，而且他們全數在杜拜轉機。這些數據顯示，在亞太地區各國境外輸入案例中，印度所佔的比例最大，而且正快速增加中。

印度疫情太嚴重，旅客持假檢測證明過多，已被許多國家禁飛，當地外國人也因此受困無法返國。（圖／路透）

印度目前疫情失控的程度，已經不是防疫政策、醫療機構、檢測單位、旅行社的問題，而是整個行政機制受到疫情衝擊，原本脆弱的結構快速崩壞，可以想見官方公布的確診數、死亡人數或甚至疫苗接種等數據，幾乎沒有哪個數據可以經得起檢驗，疫情惡化的狀況恐非外界所能想像。

由於印度感染人數愈來愈多，病毒發生變異的機會大增，可能到其他國家疫情大致平息時，印度恐怕仍是一團混亂，若要等到全民免疫，還得要相當長時間並犧牲大量生命後才有可能。雖然各國已加緊嚴防自印度入境管制措施，但漏洞仍不少，與印度接壤的巴基斯坦、孟加拉、中國、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹等鄰國，因邊境相通，近期都將難逃印度疫情波及，其中除了中國大陸有較完善的防疫經驗與資源，其他較小國家應該都躲不了這場噩運。

(中時新聞網)