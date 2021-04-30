民進黨高層趙映光之子趙介佑因毒品詐欺案遭逮捕，隨後遭起底前科累累，不僅是北聯幫成員，暴力討債、擄人勒贖、吸毒和特權私會囚犯樣樣來，黨中央也下令即刻開除，吳怡農卻不甩命令，依舊對外表示「下周處理」，逼得黨中央二度下令，如今網友翻出一張照片，直呼難怪吳怡農不敢動趙介佑。

網友在PTT八卦版PO文「吳怡農參選主委的幕後大推手-趙氏家族」，痛批吳怡農回台後為了大位吃相難看，而最開始力挺吳怡農參選主委的地方派系，就是趙氏家族。原PO更翻出吳怡農當初到黨部登記參選的照片，身邊只有3個人陪同，其中2個就是趙介佑爸爸趙映光和姑姑趙心瑜。

吳怡農登記參選北市黨部主委時，身邊只有3人陪同，其中2人就是趙氏家族趙映光和趙心瑜。(圖／翻攝周刊王、甯其遠攝)

原PO進一步翻出趙介佑所推舉的市黨部代表，其中2位黃姓與詹姓男子，學經歷都只寫「媽祖志工」，政見也都是離譜的「用心愛台灣」、「台灣正名」、「國民黨不倒台灣不會好」，Google搜尋後更發現這2人一樣前科累累、侵占、傷害、竊盜與毀損判決滿滿一整頁。

原PO也批評吳怡農少在那邊騙說開除趙介佑需要討論，他舉2018年市議員初選為例，當時候選人蔡宜珊遭前助理爆料是慣老闆，第一時間就被開除黨籍，趙介佑販毒擄人、暴力討債卻要討論，這是什麼標準？

原PO文末也嗆吳怡農該說明，上任北市主委後，大量的黨員都來自哪裡，是不是都是北聯幫媽祖會aka媽祖志工？

鄉民看到後也幫高調：「原Po保重啊 記得要上來報平安」、「難怪吳怡農不敢動，還要黨中央兩次下令」、「只要嘴巴有喊抗中保台 吸毒販毒真的都不重要」、「農婦們快出來護航」、「水表要先收好，不然很危險」、「原來農農是這款」、「看起來就是個吉祥物」、「恍然大悟啊」。

國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書分享這篇爆料文，喊話吳怡農「要證明自己不是傀儡主委，請在此時發動民進黨台北市內部全面掃黑」，徐說，販毒這件事情照理來說對於民進黨年輕一輩、形象清新的吳怡農來說，就該快刀斬亂麻處理，結果只說要啟動調查，下周再討論，逼得黨中央收拾殘局。

徐巧芯質疑，「趙氏家族」到底對吳怡農有什麼影響力，能夠讓一個形象清新的新任主委如此猶豫不決？但看到這篇PTT爆料文就能看出雙方關係不一般。徐巧芯文末表示，如果吳怡農敢「周處除三害」，向民進黨內的黑道宣戰，全面清查並大力開鍘，她會不吝於給予讚美和鼓勵。

吳怡農要證明自己不是傀儡主委，請在此時發動民進黨台北市內部全面掃黑！ 趙介佑涉毒品案遭到聲押，又被爆出疑似在警方借提人犯時竟然有特權能夠見親友等事件，甚至光從他的臉書就可以看出他與北投分局的關係密切，相當活躍。這讓所有人一方面詫異警紀是如... 由徐巧芯發佈於 2021年4月29日 星期四

(中時新聞網)