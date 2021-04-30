「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)有著如流星般綻放，卻又迅速墜落的生涯，2008年以選秀狀元之姿進入NBA，剽悍球風立刻席捲全聯盟，在2010-2011球季他以22歲之姿獲選史上最年輕年度最有價值球員，並入選年度第一隊，在生涯初期迅速發光發熱，但在12年球季一次進攻中左膝十字韌帶嚴重撕裂，生涯也開始迅速走下坡。

如今已32歲的羅斯克服傷病繼續在尼克打球，而近期他接受採訪談到2010年球隊趣事，他承認自己當時有積極招募詹姆斯(LeBron James)和韋德(Dwyane Wade)加入公牛一起爭冠，不過高層卻一律對外說他沒有這樣的舉動，塑造他「高冷」的形象。

Derrick Rose Says He Recruited LeBron James To The Chicago Bulls: “I did the LeBron recruiting for Chicago.”https://t.co/yuxrcXqRRA — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 29, 2021

羅斯說：「我的確招募過詹姆斯來公牛，那是在一次訓練後，我們聽到詹姆斯、波許(Chris Bosh)那幾個人在搞什麼『香蕉船兄弟』的事，準備去一支球隊組團。」他甚至說當時公牛總經理找他，希望他為詹姆斯、韋德拍招募影片，結果他就配合拍了，他說：「我沒拒絕，我拍了，相信他們也看到了，但報導卻說我不太招募球星！」

羅斯說他最終並沒反駁，他覺得不該是由球員親口說，這對自己和球隊都沒好處，該說的是球隊，但球隊並沒這麼做。而後來羅斯因傷漸漸下滑，沒能帶公牛爬到另一高峰，之後還被交易到尼克，開始流浪生涯，反觀詹姆斯、波許、韋德在熱火組成三巨頭並拿下冠軍，對生涯還未奪冠過的羅斯格外諷刺。畢竟他也曾想靠他人幫助來贏得冠軍。

而幾經輾轉，羅斯本季又回到尼克，好消息是他漸漸找回自己的節奏，即使球風不再像以往狂放，但也得以在聯盟繼續生存下去，本季羅斯場均(在尼克)打26分鐘，拿下13.8分4.2助攻2.3籃板，投籃命中率45.6%、外線35.4%、罰球85.2%，而尼克目前以35勝28敗排東區第四，有望重返季後賽！

(中時新聞網)