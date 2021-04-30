雲林14歲少女崔曉菁2002年在自家遇害，家人證詞漏洞百出，然而相關證據實在太少，使專案小組遲遲無法掌握凶手身分，懸案10多年仍無法偵破。據接手案子的陳恆正回憶，他曾於2011年重回現場採證，發現屋內就像時間凍結，擺設完全沒動過，就連崔家人的證件都還放在桌上，全家似乎被「某種東西」嚇得連夜逃離。

據了解，崔家5口原本感情融洽，母親毛淑美是壽險業務員；爸爸崔國華起先駕駛冷凍倉儲大貨車維生，後來自行經營物流業，底下還有數名員工幫忙開車，家中更坐擁3輛名車，經濟條件可說相當優渥；好景不常，崔父後來染上吸毒惡習，遭強制勒戒後，崔家一夕頓失重要經濟支柱，從此家道中落。

死者在沙發上遇害。

儘管家境不如以往，崔曉菁仍相當爭氣，除了在母親工作忙碌之際幫忙照顧年幼的弟妹，也是北港建國中學師生眼中的資優生。同樣出生雲林的陳恆正鍥而不捨地追凶，越來越覺得崔家人怪異，當時他聽聞崔家親友開宮廟，便跑去請示三太子「案子跟崔家人有關嗎？」結果連續擲出3個聖筊後，竟遭對方下逐客令。

不僅如此，陳恆正2011年接手案件後，曾重回現場查看，赫然發現屋內的擺設從未被移動過，除了家具積了厚厚一層灰，裡頭的空氣彷彿凍結在9年前崔曉菁遇害的那個清晨，就連崔家人的內衣褲、證件等私人物品，也都還放在原位，「崔家人像是被什麼嚇到一樣，連夜逃離這個家！」

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(中時新聞網)