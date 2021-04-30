一波鋒面趕在4月底降雨，挾帶的水氣雖離解旱仍有不少落差，但不無小補。今起天氣放晴、全台回暖，好天氣一連5天，高溫達30度。天氣風險總經理彭啟明指出，這幾天可觀察午後雷陣雨發展；下波鋒面預計下周三（5月5日）抵達，有機會為台灣地區再度帶來降雨。

彭啟明在臉書粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，過去幾天的降雨，以桃竹苗到雙北最多。他提醒，累積雨量仍不夠解除旱象，「頂多增加一兩天的水資源庫存量而已，預期水情燈號維持現狀，提醒大家還是要節約用水。」

今清晨偏涼，白天增溫明顯，各地放晴回暖，中午前後有機會接近或突破30度，且未來幾天一直到下周二（5月4日）的天氣都很類似，像夏天一樣炎熱，外出應補充水分。

彭啟明認為，接下來的觀察重點將是山區午後雷陣雨是否發展，目前看來條件並不充分，想看到滂沱大雨，機率上相對較低。

下一波天氣變化要等到下周三，一道鋒面南下掠過，有機會展開類似前兩天的雨勢，「強度預測有很大變動空間，也還不是典型的梅雨鋒面，降雨不會太多。」

(中時新聞網)