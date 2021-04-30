民進黨北市評委趙映光之子趙介佑。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒案，引發社會關注，而他過去的黑歷史也被起底，其中一項是遭爆在2016年擔任民進黨北市黨部黨代表，同年12月底在自家吸毒搶駕救護車撞毀3車，當時趙向黨部遞出辭呈，卻未被移送評委會懲處。對此，有網友在相關新聞留言批評，「有綠卡真威」、「不怕，有黨證，安啦」。

判決書指出，2016年趙介佑在家吸毒後與弟弟互打，警消到場後，他竟搶開救護車連撞3輛轎車，最後棄車躲到巷弄內；警方火速逮回躲在巷內的趙介佑，並在其身上找到一包K他命，訊後依竊盜、妨害公務以及毒品等罪嫌移送法辦。最後趙在刑事部分遭判4月徒刑，得易科罰金；民事部分則須賠償逾30萬餘元車輛修理費。

據《鏡週刊》報導，有爆料人指出，趙介佑當初犯案後曾遞出書面辭呈，辭去黨代表職務，但並未被台北市黨部移送評委會議懲處。對此，有網友在本網及雅虎此則新聞報導底下留言說「有史以來最強證照，民進黨黨證」「民進黨的黨證真好用，給老子來一張吧」、「有綠色金鐘罩、綠色鐵布衫」、「黨證無敵」。

關於此案，民進黨台北市黨部昨(29日)下午召開執委會，決議將趙介佑除名一案送交評議委員會，評議委員會已受理立案調查，將儘速做出處分；民進黨隨後也發布新聞稿，強調此案嚴重影響黨名譽及形象，民進黨中央黨部再次表達責成台北市黨部迅速完成除名處分的態度，不應讓少數黨員的不當行為影響黨聲譽。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

網友留言。(取自yahoo新聞留言)

(中時新聞網)