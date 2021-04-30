民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒、詐欺遭台北地檢署法辦，而其過去誇張行徑也一一被爆出。趙介佑姑姑、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜今日（30）表示，她連日心情無比沉重且煎熬，此事無端牽連長官、浪費社會資源，她認為該立即開除黨籍；然媒體捕風捉影、無限上綱、株連九族的政治追殺，讓她覺得「實在太血腥、太殘忍」。

趙心瑜今日凌晨1時許在臉書發文表示，連日來的心情無比沉重而且煎熬，要向所有為她加油打氣、在雪中送炭的朋友致歉，沒能回覆訊息和電話，讓大家這樣為她擔憂、操心，實在很不好意思，也謝謝大家理解和體貼她的處境。

趙心瑜指出，昨日市黨部奉中央黨部之命，緊急在下午2點召開臨時執委會、3點召開評委會，審理趙介佑案，這件事對黨名譽造成嚴重影響、連累無辜長官，浪費社會資源，她的立場是必須速戰速決、立即開除黨籍，但意外的是，2點的執委會決議，一致通過開除趙介佑黨籍，此處份送到3點的評委會，竟被會中評委以各式理由刁難和拖延，致使需擇期再加開一次評委會審理此案。

話鋒一轉，趙心瑜直言：「姪子涉及毒品刑案、身為家人我無比痛心。他已成年，必須對自己的言行負責，也必須自己去面對法律的制裁，我也請求嚴正查辦，勿枉勿縱。但媒體捕風捉影、無限上綱、株連九族的政治追殺，實在太血腥、太殘忍……血緣親情是與生俱來，所有好的壞的我都欣然接受。」

此外，趙心瑜強調，再次感謝所有朋友的關心，理解她的處境、給她的溫暖和體諒，她深刻感受到，也會一直刻在她的心底。

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(中時新聞網)