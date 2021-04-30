台中實施「供五停二」的限水措施，讓不少人叫苦連天，對此，台中一名男子在臉書PO文出租浴室洗澡，每次只要50元，供沐浴用品及吹風機，引發網友討論，「沒想到現在連洗澡都這麼黃牛

」，台中人有沒有這麼可憐？這樣也能賺太狂了。

一名網友在臉書社團《爆料公社公開版》轉發一則在台中地方社團中的貼文，只見一名男子表示，台中地區現正實施「供五停二」的限水措施，但他家沒停水，因此缺水想洗澡的人可私訊他問地址，「洗一次50元，供洗髮精、沐浴乳、吹風機，沒浴缸，只有淋浴式的衛浴設備。」並強調自己不是詐騙集團，只是想幫助缺水者洗澡。

奇葩的貼文讓原PO忍不住驚呼，「沒想到連洗澡都這麼黃牛，台中人有沒有這麼可憐？」、「當你窮到需要賣水賺錢」。貼文也引起網友討論，不少網友覺得這樣也太好賺了，出借一次廁所供人洗澡就有50元可拿。

但也有許多網友人很支持男子收錢的作法，畢竟水也不是免費的，而且銅板價50元還好吧！不收錢感覺會被濫用，如果不想要付錢就乖乖等水來，或是花個幾百元去汽車旅館洗澡也可以。「不想付錢可以去水溝洗澡」、「你以為是在路邊給你2桶水洗嗎？」、「50元還好吧！幫忙無價，收費合理。」

(中時新聞網)