民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒一案，引發社會關注，而他過去的誇張行徑也一一被爆出，對此，國民黨新北市議員葉元之痛批，到底是怎麼樣的耳濡目染，讓趙覺得公然將運用特權的事拿出來炫耀，一副民進黨政二代很了不起的囂張模樣，難道有民進黨證就能視法律如糞土？

葉元之昨（29日）在臉書發文表示，趙映光之子趙介佑，被爆2018年到北投分局送便當給手下，但這名手下當時已被關，是被借提到警局。趙不僅運用特權與手下見面，誇張的是，還大辣辣在臉書上發文，說「臭小子，誰像你這麼好關，還可以出來吃便當」，公然將運用特權的事拿出來炫耀，一副民進黨政二代很了不起的囂張模樣。

對於趙介佑公然運用特權，葉元之感到痛心，並批評到底是怎麼樣的耳濡目染，讓趙覺得運用特權是再自然不過的事？難道有民進黨黨證，就能視法律如糞土？

此外，葉元之指出，趙的手下因為被關，警方為調查犯罪事證，是可以借提人犯。但警方現在要調查清楚的是，北投分局是配合趙介佑送便當，才故意「借提」人犯，還是借提時，貼心的通知趙介佑來送便當？不管是哪種情況，這都是特權，其後一定牽涉可以影響警方的「有力人士」，請趕快把這名「有力人士」揪出來，證明一下有民進黨證就是好用！

大批網友也在其po文底下留言表示，「有黨證就可胡作非為？原來綠色黨證是為所欲為的通行證」、「我活到快60了，經過的政府，沒一個像這什麼東西，給我的感覺，好像沒政府，人民要自力救濟」、「不奇怪民進黨主政什麼都有可能」。

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(中時新聞網)