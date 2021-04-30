據英國《經濟學人》將於5月1日發布最新文章，文中標題不但直接以「地表最危險之地」來形容台灣，並使用台灣本島做為配圖。文章分析，儘管美國長期以來透過「戰略模糊」來管理台海情勢，讓婆娑小島得以維持數十年的和平；然而，隨著北京軍事力量的膨脹，戰略模糊儼然已行不通，華府與北京須更加努力，來避免台灣未來成為戰爭的導火線。

Taiwan is the most dangerous place on Earth. A war over the island would be a catastrophe: America and China must work harder to avoid it. Our cover this week https://t.co/5tTHsPdNfL pic.twitter.com/8CKOLDP1GR — The Economist (@TheEconomist) April 29, 2021

《經濟學人》使用黑底的雷達圖做為封面圖，雷達圖中心為台灣，而左右兩旁分別為美國與中國大陸國旗。有趣的是，雙方國旗附近盡是亮點，將台灣合抱其中，似乎象徵華府與北京勢力在此一區域激烈角力，從而讓戰爭風險不斷上升。

文中表示，台灣為一個擁有2,400萬人的小島，距離中國大陸海岸僅160公里。長期以來，北京堅稱「只有一個中國，而台灣為其中一部分」；美國則透過戰略模糊的方式管理台海，一方面承認只有「一個中國」，另一方面則透過《臺灣關係法》，維持對台交流與關係，讓過去70年來實質維持兩個中國，並保有台海和平。

但長期操作的戰略模糊，時至今日恐已失效，讓美國憂心繼續這一作法將無法嚇阻北京動用武力強勢統一。因此，美國印太司令司令戴維森(Philip Davidson)日前在國會聽證會上表示，北京可能最快在2027年就會採取軍事行動，而台灣將首當其衝。

但是，戰爭無疑會成為一場浩劫，這不僅是因為戰爭的血腥程度，更還有北京與華府為核武強權，戰爭恐讓人類文明終結；甚至，經濟也是一大考量。特別是台灣為全球半導體產業的中心，全球最先進的晶片約84%為台灣所產。

戰爭導致台積電停止運作，意味著全球電子業將面臨斷鏈的風險。台灣的此一優勢更因台積電的技術與經驗在業界領先超過十年，就連北京與華府都要耗時數年才得以趕上，而讓戰爭的代價更為高昂。

台灣遭大陸奪下，更在全球棋盤上產生骨牌效應。台灣儼然是美國與大陸的角力場，美國雖沒有白紙黑字的條約保護義務，但是北京統一台灣不只考驗美國軍事力量，還產生政治與外交效應。若第七艦隊沒有及時趕上，北京不只成為全亞洲的主導者，更讓美國在全世界的盟友喪失對美國的信賴，讓「美國治世」(Pax Americana)土崩瓦解。

事實上，雖然過去數十年來台海現狀得以維持，但美國與大陸卻暗中較勁；綜觀過去5年，大陸下水餃般地生產90艘軍艦與潛艦，為美國在西太平洋部署軍艦數量的4至5倍。北京每年生產逾百架戰鬥機、研發射程涵蓋台灣與美國在日本、南韓與關島基地的飛彈。軍事力量的成長讓北京對動用武力更有自信；甚至北京認為，台海危機升級是美國想要的，美國想要一戰來嚇阻北京影響力的擴張。

儘管如此，文中指出北京還沒有讓大陸民眾做好戰爭會造成大量傷亡與經濟損失的心理準備；何況，中共建黨百年的主旋律是富強、繁榮與穩定，與在全球、區域議題上扮演更重要的角色，戰爭恐推遲這些利益。

話雖如此，習近平可能會想透過統一台灣，為自己歷史地位定調；其與其後繼者，也可能因為耐心盡失而貿然開戰。若台灣和美國想讓北京認為動武所費不貲，就必須想得更遠，發展更多能阻止北京攻台的戰略與戰術。

就美國而言，華府須研發阻擋北京水陸齊發的武器，也需要讓日本、南韓做好心理準備，更要明確傳遞美國戰略計畫可信的訊息給北京。當然，這中間需要微妙的平衡，一方面讓北京確信自己不支持台灣獨立；但也要讓北京認知道，以武力改變台海現狀將付出慘痛代價。

(中時新聞網)