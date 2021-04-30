29歲日本AV女優一花琴音，有著甜美長相及火辣身材，一岀道就成為鎂光燈焦點，不過曾遭性侵而喪失生育能力的她，日前在推特發文因為遭約會對象性侵，導致精神崩潰，甚至考慮要住院治療，讓一票網友對她的狀況相當擔憂。

女優一花琴音昨（29日）在推特發文「謝謝你的閱讀」，揭露遭到性侵的始末，她透露首次約會時對男方印象不錯，因此日前雙方再次約會，沒想到對方竟伸出狼爪，強灌酒精後無視於她極力反抗，強行性侵得逞，不僅讓她精神崩潰，甚至會無意識做出傷害自己的行為，甚至連日常生活也出現障礙，目前已經考慮住院治療。

一花琴音推特發文。（圖／一花琴音推特）

一花琴音對於第二次約會就遭對方性侵，讓她坦言已經不敢接觸男人，更不知道何時能走出陰霾，並重返工作崗位，昨（29日）在Instagram限時動態貼出風景照，透露想要藉著旅遊散心，去忘記一切不愉快的事情，對此，網友們也紛紛留言打氣，希望她身心都能早日康復。

寶生莉莉曾在2018年12月宣布引退，事隔不到三個月改名以「一花琴音」復出，沒想到2019年6月驚傳罹患子宮頸癌，她當時在Instagram發布一張面無表情的黑白自拍照，寫道：「#宮頸癌#不想死#轉移#如何生活#我還活著#想要活下去」，隨後更發文：「#賦予生命權力 #是上帝嗎？」當時27歲的她就經歷事業低潮、不孕、罹癌，讓外界是格外不捨。

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(中時新聞網)