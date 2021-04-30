法律明文規定，若直系親屬有人過世都可以請喪假，但一名網友日前發文表示，他一名友人是家中獨生女，因為爸爸罹患癌症去世，就向老闆請喪假回去處理後事，沒想到卻被老闆狂催回去上班說：「你去參加喪禮，爸爸就會起死回生了嗎？」，引發網友憤怒。

原PO日前在「爆怨公社」發文，表示朋友的爸爸這幾天癌症離開了，因為朋友小時父母離異，又是獨生子女，爸爸生病後就請事假在家照顧爸爸，過世後繼續請喪假處理後事，結果爸爸都還沒出殯，老闆就狂催她回去上班。

網友發文替朋友打抱不平。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO還貼出老闆對朋友請假的通訊軟體回覆「你去看爸爸最後一面，難道他就會無藥而癒嗎？你去參加喪禮爸爸就會起死回生嗎？上個月你已經請了兩個禮拜的假回去照顧了，這個月還要請一個禮拜的喪假。爸爸走了你可以拜託家裡其他人幫忙嗎？你這樣事假請完請喪假，同事都在說話，哪有人快一整個月都不出現在公司的。」

原PO為朋友解釋必須請假回家的原因，表示朋友小時候都是跟爸爸、爺爺、奶奶同住，可是爺爺奶奶年事已高，沒辦法處理爸爸的後事，而且朋友的喪假還沒有請完、爸爸也還沒出殯，老闆就一直催她去上班「機X老闆怎麼不去火化算了」。

網友看完貼文紛紛留言痛斥老闆沒有同理心「最好老闆的家人不要過世」、「同事都在說話？叫同事出來，如果沒辦法互相體諒就乖乖閉嘴」、「離職吧，只把員工當作賺錢的工具而已」、「直接離職了吧，這種老闆根本沒同理心」、「好奇哪家公司啊，如此冷血」、「去勞工局檢舉，把對話給勞工局」。不過也有人認為，請一個月的假，確實會造成其他同事的困擾。

(中時新聞網)