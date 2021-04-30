36歲瑞莎2019年取得中華民國身分證，近年積極耕耘台灣韻律體操的培育工作，卻遭網友發文抹黑指帳目不清、搶功挖角。今(30日)凌晨，有自稱是瑞莎學生的家長看不過去發文，透露自己的孩子從3月底開始加入瑞莎的培訓，「從3月底到現在1個月了，我付出的費用是零」，引來其他網友回應：「就是這個0元，引起災禍」。

原是烏克蘭籍的瑞莎對台灣有特殊的感情，不僅在兩年前取得身分證，更在2015年嫁給台灣鞋業小開Mike，成為台灣媳婦，兩人育有一女。瑞莎最近幾年深入校園，扛起培育韻律體操的責任，成立瑞星韻律體操協會，並帶隊參加「LA lights 2020錦標賽」，獲得1金3銅佳績。未料近日卻有人發文指「體操界因為瑞莎被搞得一團亂」，又稱她搶功、協會帳目不明。

瑞莎學生家長發文。（圖／翻攝自PTT）

瑞莎昨難過發文，表示自己不會因被霸凌停下腳步，她也心碎說：「我越努力有些人越恨我」。今凌晨，瑞莎學生的家長在PTT八卦版發文，分享女兒從3月底開始參加瑞星培訓，場地有專門的設施，氣溫太高時也會開冷氣，師資則是找來外國老師輪流教學，其中有一位為此還特別去學中文，上周老師送他們一人一雙體操鞋，讓學生們都十分開心。

其他網友回應。（圖／翻攝自PTT）

該名家長網友說，如今孩子上課一個月了，她所付的學費是零元，瑞莎本人也常常出現指導大家，態度溫和有禮，雖然不知道之後要不要收費，但因學習環境很棒，就算之後開始收費也很合理。對此，其他網友說：「破壞市場行情難怪被黑」、「學東西0元很多人少了飯吃 ...(特別又是世界級)」、「擋人財路」、「撈錢生意被她做成慈善事業，難怪被攻擊」，另有人說：「你會被說成是有錢人，因為國體那篇文章重點全在攻擊裡面有個妹妹在瑞莎學體操的網友，說什麼她的學生全是上市櫃不然就是有錢人的小孩，根本沒心栽培普通人」，發文網友則回應：「我老公開計程車，我每天騎機車載小孩在65飆速，應該也不能多富有，餓不死倒是真的」。

(中時新聞網)